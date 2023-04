Primo piano Augusta, Giovedì e Venerdì santo: programma, orari e viabilità di

AUGUSTA – Credenti e laici si apprestano a trascorrere ad Augusta la lunga notte del Giovedì santo, con il suono della “Tromba” che porta al Venerdì in cui si commemorano la passione e la crocifissione di Gesù Cristo, in particolare con due tradizionali processioni, con altrettanti simulacri del Cristo morto, rispettivamente a ridosso dell’alba e del tramonto. Diverse le ordinanze di polizia municipale che modificano la viabilità nelle fasce orarie interessate.

Si ripete a partire dalla tarda sera (ore 21) del giovedì il tradizionale rito della “Trumma” del Giovedì santo, anche quest’anno con Gaetano Galofaro alla tromba ed Emanuele Di Grande al tamburo, rispettivamente direttore e presidente del Corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta”, protagonista nella sua interezza delle processioni della Settimana santa. I due musicisti, in collaborazione con la confraternita di San Giuseppe, porteranno per le vie della città i suoni di ciò che nella cultura popolare ricorda la disperata “cerca” da parte della Madonna del figlio Gesù.

L’ultima esecuzione della “Tromba” è prevista intorno alle ore 4 della notte sul sagrato della chiesa di San Giuseppe, in via Garibaldi, che, al suono dei colpi di cannone, aprirà il portone per la novena del Gesù Misericordioso che precede la processione.

Alle ore 5 del Venerdì santo è prevista l’uscita del Cristo morto (vedi foto di copertina, relativa alla diretta streaming su La Gazzetta Augustana.it dello scorso anno), per la tradizionale processione organizzata dalla confraternita di San Giuseppe, con il simulacro in visita nelle chiese del centro storico per l’adorazione eucaristica comunitaria.

Per questa processione, sono vietate la sosta e la circolazione veicolare, con rimozione forzata, in via Garibaldi, nel tratto compreso tra via XIV Ottobre e via Principe Umberto, dalle ore 16 di giovedì 6 aprile alle ore 13 di venerdì 7 aprile.

Alle ore 18,30 inizia, in piazza delle Grazie, la distinta processione del Cristo morto a cura della confraternita di Maria Ss. Immacolata. Una processione che si apre verso l’imbrunire (ore 18,30) con la tradizionale e spettacolare “Scisa a cruci“. Dando il via al corteo che, in via Xiacche angolo via Xifonia, vede un altro momento di grande tradizione e devozione, quale l’incontro dei simulacri del Cristo morto con quello dell’Addolorata, che faranno un tratto del percorso insieme fino alla “Spartenza” in via Roma angolo via Xifonia.

Per questa processione, nella giornata di venerdì 7 aprile, è vietata la sosta con rimozione forzata, ambo i lati nella piazza delle Grazie antistante alla chiesa, in via Roma nel tratto compreso tra piazza delle Grazie e via Xifonia dalle ore 14 alle ore 23; inoltre, ambo i lati in via Xifonia nel tratto compreso tra via Roma e via La Ferla dalle ore 14 alle 20. È vietata altresì la circolazione veicolare in via Xifonia nel tratto compreso tra via La Ferla e via Roma dalle ore 16 alle 20. Ai mezzi pesanti, è vietata la circolazione veicolare anche sul lungomare Paradiso in direzione sud-nord, da via Eroi di Malta a via Alabo e nella via Xifonia tra via Alabo e via Roma dalle ore 17 alle 20.