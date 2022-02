Primo piano Augusta, Giorno del ricordo, striscione degli studenti: “La storia non è solo quella raccontata dai vincitori” di

AUGUSTA – “La storia non è solo quella raccontata dai vincitori…“. È il testo dello striscione esposto dagli alunni dell’istituto comprensivo “Salvatore Todaro” in occasione delle celebrazioni comunali del Giorno del ricordo, il 10 febbraio, ideale sottotesto dell’attesa perché la tragedia degli italiani e delle vittime delle foibe, come l’esodo degli istriani, fiumani e dalmati dalle loro terre nel secondo dopoguerra trovassero riconoscimento in una solennità civile nazionale istituita da una legge dello Stato, arrivata mezzo secolo dopo.

L’iniziativa ha avuto luogo nel plesso “Saline” della scuola diretta da Rita Spada, promossa dagli assessorati comunali alla Cultura e alla Pubblica istruzione, con il patrocinio dell’Associazione nazionale dalmata e in collaborazione con la Società augustana di storia patria. La scelta del plesso non è stata casuale, bensì dettata dalla prossimità al “Villaggio Rasiom“, dove numerosi esuli dalle terre del nord-est furono accolti trovando dimora e lavoro.

La mattina si è aperta con la testimonianza offerta agli studenti da Tullio Santalesa, esule istriano da bambino, augustano di adozione, che è fonte viva, testimonianza autentica di una ferita nella storia d’Italia che non può e non deve essere dimenticata. Come espresso lo stesso giorno a Roma dal rieletto presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “È un impegno di civiltà conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli istriani, dei fiumani, dei dalmati e degli altri italiani che avevano radici in quelle terre, così ricche di cultura e storia e così macchiate di sangue innocente. I sopravvissuti e gli esuli, insieme alle loro famiglie, hanno tardato a veder riconosciuta la verità delle loro sofferenze. Una ferita che si è aggiunta alle altre“.

A seguire, nel piazzale antistante alla scuola, si è svolta la cerimonia commemorativa alla presenza delle autorità civili, tra cui il sindaco Giuseppe Di Mare, gli assessori Giuseppe Carrabino e Ombretta Tringali, il neo comandante della Polizia municipale Salvatore Daidone, il vicepresidente del consiglio comunale Biagio Tribulato, il parroco della parrocchia del Sacro Cuore don Helenio Schettini. È stata scoperta un’epigrafe marmorea donata dalla Società augustana di storia patria, sodalizio presieduto da Salvatore Romano, ed è stata deposta una corona d’alloro in memoria delle vittime delle foibe.

Dopo i saluti delle autorità, gli alunni della classe quinta della scuola primaria e delle tre classi della scuola media del plesso “Saline” hanno presentato il frutto delle riflessioni scaturite dalle attività didattiche svolte in preparazione dell’evento. Sono stati protagonisti rispettivamente di una rappresentazione scenica ispirata alla lettura dell’albo illustrato “Perché la notte” di Lorella Rotondi con le illustrazioni di Daria Palotti, e di una successiva rappresentazione basata sul parallelismo tra il viaggio di Dante nell’Inferno letterario e gli italiani gettati dai partigiani jugoslavi e comunisti comandati da Tito nell’inferno reale identificato con le foibe. È stata recitata anche la poesia “Il giorno del ricordo” di Ermanno Eandi.

Sono intervenuti all’evento studenti in rappresentanza degli altri tre istituti comprensivi di Augusta, “Costa”, “Corbino” e “Principe di Napoli”, e degli istituti superiori “Megara” e “Ruiz”. Ognuno di loro ha contribuito attraverso la lettura di poesie, di riflessioni e di testimonianze di esuli.

“Complimenti agli alunni e ai docenti del plesso “Saline” per avere celebrato il Giorno del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe, con immensa partecipazione e con tantissime attività preparate per l’evento – ha commentato a margine la dirigente scolastica della scuola “Todaro”, Rita Spada – È stata veramente una giornata indimenticabile per il valore formativo e per il messaggio pronunciato dai nostri alunni sull’importanza della memoria, necessaria per suscitare il coraggio della verità ed affermare la speranza di un mondo senza ingiustizie e discriminazioni. Inoltre la testimonianza del signor Tullio Santalesa ha suscitato tante emozioni“.