Primo piano Augusta, aggiudicati i lavori di manutenzione dei marciapiedi del centro storico di

AUGUSTA – Sono stati aggiudicati i lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei marciapiedi del centro storico, per i prossimi dodici mesi o comunque fino alla concorrenza della somma complessiva di 78mila euro (Iva compresa). La determina del responsabile del settore Lavori pubblici, a fine gennaio, avvia a conclusione un iter che ha visto l’approvazione in giunta del progetto definitivo-esecutivo, per un accordo quadro, il 30 settembre scorso.

I lavori sono stati quindi aggiudicati il 28 gennaio, in via provvisoria, alla ditta “Geomar di Musumeci Maria Pia” con sede a Fiumefreddo di Sicilia (Catania), a seguito di gara con procedura negoziata espletata su piattaforma telematica Sintel. Il quadro economico approvato a settembre prevedeva un ammontare complessivo di 98.910 euro, di cui 74.100 euro di importo lavori soggetto a ribasso. La ditta aggiudicataria ha offerto un ribasso del 38,001 per cento con la somma di 78mila euro, che l’amministrazione impegna a valere sul bilancio comunale 2022.

L’amministrazione Di Mare ha optato per l’affidamento esterno attraverso la stipula di un accordo quadro con una ditta specializzata, come in altri ambiti inerenti a manutenzioni, dopo aver preso atto che “questo Comune non dispone di mezzi e personale idonei – si legge – alla tipologia degli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da effettuare” sui marciapiedi cittadini. Nei prossimi giorni i lavori dovrebbero essere affidati per l’avvio degli interventi, anche alla luce delle segnalazioni effettuate formalmente dai cittadini agli uffici preposti.

(Nella foto di repertorio in copertina: via Principe Umberto)