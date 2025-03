Primo piano All’augustano prof. Franco Dinotta pergamena Unict per il pensionamento di

AUGUSTA – Nel pomeriggio di martedì, 18 marzo, nell’aula magna del Palazzo centrale dell’Università di Catania ha avuto luogo la cerimonia di consegna delle pergamene per il pensionamento di una settantina tra professori e impiegati dell’Ateneo andati in quiescenza nel 2023 e 2024, tra cui un dermatologo-venereologo di Augusta.

La cerimonia è stata presieduta dal rettore Francesco Priolo, che ha inteso in tal modo celebrare e ringraziare per “l’opera prestata al servizio dell’Università di Catania“. Tra il personale docente che è stato posto in pensione nel biennio, e a cui è stata consegnata la pergamena, è annoverato anche l’augustano prof. Franco Dinotta.

Ha svolto la sua attività in seno all’ateneo di Catania in qualità di ricercatore e professore aggregato di Malattie cutanee e veneree, dapprima (dal 1997 al 2008) nella sede storica della Clinica dermatologica di piazza Sant’Agata la Vetere e successivamente (dal 2008 al 2023) nella nuova sede allocata al Policlinico universitario di via Santa Sofia.

In precedenza, Dinotta è stato medico interno universitario presso la cattedra di Dermatologia sperimentale diretta dal suo maestro, Salvatore Damiano Randazzo. L’accademico augustano è andato quindi in pensione ma continua la sua attività privata e la sua attività pubblica universitaria come consulente di Malattie sessualmente trasmissibili.

(Nella foto di copertina, da sinistra: il rettore Priolo e il prof. Dinotta)