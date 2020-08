Primo piano Augusta, giovane attrice augustana al fianco di Franco Nero in un cortometraggio di

AUGUSTA – Nuova sfida attoriale per la giovane augustana Mariapaola Tedesco (nella foto di copertina), che da domani si troverà su un set condiviso con il celebre Franco Nero, per una produzione cinematografica di Fondi, in provincia di Latina. Il cortometraggio dal titolo latineggiante “Nil difficile volenti” è scritto e diretto dal laziale Fabio D’Avino, già autore de “Il suggeritore”, testo drammaturgico vincitore del Premio Calcante 2004 da cui è tratta la sceneggiatura.

Franco Nero, nel ’68 vincitore di un David di Donatello (miglior attore protagonista con “Il giorno della civetta”) e candidato a un Golden Globe (miglior attore debuttante con “Camelot”), si è ulteriormente consacrato a livello internazionale negli ultimi anni con il cameo nel film di Tarantino, “Django Unchained”, omaggio al regista italiano Corbucci che lo volle protagonista del “Django” anni sessanta.

Nella piccola produzione laziale, interpreterà il ruolo di un venerato regista, con il quale il protagonista del corto, impersonato dal giovane attore e in tal caso anche produttore fondano Tiberio Ettore Muccitelli, riuscirà a collaborare. Nel ruolo di assistente alla regia del “grande maestro” reciterà proprio l’augustana Mariapaola Tedesco. “È straordinario raggiungere un traguardo e ripartire nuovamente da zero”, commenta.

Una nuova avvincente prova professionale, dopo le ultime repliche a Tunisi in collaborazione con l’Ambasciata italiana della pièce “La donna che disse no”, prodotta dalla compagnia “Onirika del sud” (la prossima fatica teatrale ha per titolo “Antiochia”), con cui ha collezionato premi e sold out teatrali insieme al conterraneo attore-regista Pierpaolo Saraceno, e dopo un anno di tournée per lo spettacolo “Mamma eroina” di Maricla Boggio, con l’attrice Lina Bernardi diventata nota al grande pubblico grazie a “L’ultimo bacio” di Muccino.