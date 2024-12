Primo piano Augusta, giovane precipita dal quarto piano: è grave di

AUGUSTA – Dramma nella tarda serata del sabato, alla Borgata, in cui un giovane è precipitato dal balcone di casa, per quattro piani.

L’augustano, ventunenne, è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania con prognosi riservata. Sarebbe in gravi condizioni.

Sul luogo si sono recati un’autoambulanza del “118” per il trasporto d’urgenza al pronto soccorso del “Muscatello” (vedi foto di repertorio in copertina) e i carabinieri di Augusta per i primi accertamenti. Dall’ospedale locale, il giovane sarebbe quindi stato trasferito al nosocomio etneo.