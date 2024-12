Primo piano Corsa su strada, l’augustano Luigi Spinali domina la “10 km di Capo Peloro” di

AUGUSTA – Stamani il podista augustano Luigi Spinali ha trionfato nella ottava edizione della “10 km di Capo Peloro – Trofeo Luigi Cacopardi“, che ha visto 385 atleti competere all’interno della riserva della laguna di Capo Peloro, intorno ai laghi di Ganzirri (Messina). La gara di corsa su strada, inserita nel calendario nazionale Fidal, fa anche parte del nuovo circuito regionale “Sicily bronze races” quale sesta tappa.

Spinali, con i colori dell’Asd Monti Rossi Nicolosi, ha corso i 10 chilometri in 32’05”, suo nuovo personale su strada (su pista è il 31’47” registrato a Rieti) nonostante la mattina segnata da pioggia e vento, facendo il vuoto dietro di sé, con il miglior contendente giunto a 23 secondi e il terzo classificato a 32 secondi.

“Credo sempre in me stesso – dichiara il campione a La Gazzetta Augustana.it – con la consapevolezza che posso sempre migliorare organizzando al meglio i miei turni di lavoro“.

Spinali chiude così in bellezza l’annata in cui ha ottenuto ulteriori risultati di rilievo, su tutti una vittoria al campionato regionale assoluto di corsa su pista 5 km e il secondo posto al campionato regionale assoluto di corsa su strada 10 km. Ma non si ferma.

“Tornerò già da domani ad allenarmi ad Augusta – ci riferisce – in vista dei prossimi appuntamenti“.

Da segnalare inoltre, nella folta pattuglia di podisti augustani a Capo Peloro, il 35° posto assoluto di Daniele Palermo (master 45 dell’Asd Megara Running) e il 73° posto di Domenico Scali (master 65 dell’Asd Atletica Augusta).