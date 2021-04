Primo piano Augusta, giovane scooterista viola coprifuoco senza documenti: finisce denunciato per resistenza di

AUGUSTA – In piena notte, con il coprifuoco anti-Covid in vigore (ore 22-5), in sella a un maxi scooter senza alcun documento. Un trentaduenne augustano è stato sottoposto a controllo da parte di una pattuglia del commissariato di polizia, quindi sanzionato amministrativamente ai sensi del codice della strada e delle misure governative di contenimento sanitario, infine denunciato per l’ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale.

È accaduto la notte scorsa in contrada Scardina, alla Borgata. Al controllo delle forze dell’ordine, il trentaduenne sarebbe risultato sprovvisto di patente, assicurazione e revisione del motociclo, per il quale è scattato il sequestro, oltre a non poter motivare la necessità della circolazione durante il coprifuoco notturno.

Il giovane avrebbe tenuto, nei confronti dei poliziotti che elevavano le relative multe, “un comportamento ostile rendendo difficoltoso l’accertamento amministrativo” e pertanto gli è stato contestato anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

