Augusta, Giornata mondiale del libro, “Nuova acropoli” dedicherà a Dante evento online

AUGUSTA – Anche quest’anno si celebrerà nonostante la pandemia, il 23 aprile che cade di venerdì, la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore patrocinata dall’Unesco. Ad Augusta l’associazione “Nuova acropoli“, che ha quale peculiarità la promozione di filosofia, cultura e volontariato, ha organizzato per l’occasione un evento su piattaforma telematica Zoom, a partire dalle ore 19, scegliendo Dante Alighieri.

“È un momento importante: vuole ricordare a tutti noi il ruolo fondamentale che questo semplice quanto preziosissimo strumento di memoria collettiva può ancora svolgere – commenta l’associazione in merito alla Giornata mondiale del libro – anche in un mondo dominato dai sistemi multimediali. Il 2021 poi, è un anno speciale, in cui si celebra il padre della lingua italiana, nonché sommo poeta: Dante Alighieri (800° anniversario della morte, ndr)”.

Così la ricorrenza internazionale diventerà un momento locale, online, di approfondimento dal titolo “La Comedia: Viaggio alla scoperta di sé”. “Perché – si legge nella nota di “Nuova acropoli” – se tutti, chi più chi meno, conoscono la Divina Commedia grazie alla scuola, probabilmente non tutti sanno che Dante in più di un’occasione ha invitato i suoi lettori a guardare oltre il “velame delli versi strani” esortandoci ad andare oltre la lettura letterale del suo poema, alla ricerca di un sovrasenso, cioè di un significato che si legge tra le righe e, soprattutto, che porta verso l’alto ma con una doverosa quanto preventiva discesa nelle profondità del nostro essere, sempre più giù fino a incontrare il nostro personale minotauro per poi risalire a riveder le stelle“.

Per poter assistere all’incontro culturale, è richiesto l’invio di una e-mail all’indirizzo augusta@nuovaacropoli.it, al fine di ricevere il link di collegamento.

(Nella foto di copertina: statua di Dante Alighieri a Firenze)