Augusta, illuminazione pubblica, led a luce bianca per la via Roma. Sindaco: “È primo test”

AUGUSTA – Cambio di tecnologia e di “temperatura” nell’illuminazione pubblica della via Roma, nel cuore del centro storico, per ciò che a detta del sindaco dovrebbe costituire un “test” nell’ottica della copertura del resto della città. Nella prima parte di aprile, il Comune ha provveduto a far sostituire le lampadine di vecchia generazione a luce calda, spesso esauste, agli attuali corpi illuminanti con led a luce bianca (vedi la differenza nella foto di fine marzo in copertina, a sostituzione in corso, ndr).

“È una prima fase di test per la sostituzione delle vecchie lampade che, a poco a poco, riguarderà tutta la città – afferma il sindaco Giuseppe Di Mare – Adottare questa nuova tecnologia ci farà risparmiare sul consumo dell’energia e ci permetterà di investire i risparmi per estendere i nuovi impianti nelle zone sprovviste di illuminazione pubblica“.

L’attività di sostituzione corpi illuminanti in via Roma, come ci ha riferito l’assessore ai Lavori pubblici, Beniamino D’Augusta, è iniziata nella notte tra il 29 e il 30 marzo. Del 31 marzo, poi, la delibera con cui la giunta ha approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all’accordo quadro per la manutenzione della pubblica illuminazione tramite affidamento esterno a ditte specializzate, fissando l’importo complessivo di 100.000 euro per la durata di un anno o comunque fino a concorrenza delle somme.

L’amministrazione ha infatti preso atto, con la delibera, che a fronte delle “continue segnalazioni da parte dei cittadini e del comando dei Vigili urbani di guasti alla pubblica illuminazione in tutto il territorio comunale“, “la manutenzione ordinaria viene effettuata dal personale del servizio di manutenzione, che tuttavia risulta essere alquanto limitato per carenza di attrezzature, mezzi e personale“, scegliendo quindi con l’accordo quadro la strada dell’affidamento esterno a ditte specializzate nel settore.