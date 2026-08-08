Eventi Corale “Iubilaeum” di Augusta protagonista su Canale 5: animerà la messa domenicale dal santuario della Madonna delle Lacrime di

AUGUSTA- La Corale polifonica “Iubilaeum – Città di Augusta”, diretta da Luigi Trigilio, sarà protagonista domani, domenica 9 agosto, della Santa Messa delle ore 10 nella basilica santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, celebrazione che sarà trasmessa in diretta televisiva su Canale 5.

La celebrazione di domani segnerà anche l’avvio ufficiale dei preparativi per il 73° anniversario della Lacrimazione della Madonna a Siracusa. Al termine della Messa inizierà infatti il montaggio della tradizionale pedana che consentirà ai fedeli di accostarsi al Quadretto miracoloso della Madonna delle Lacrime, in vista delle celebrazioni anniversarie. Un momento particolarmente sentito che, grazie alla diretta televisiva, entrerà nelle case di milioni di telespettatori, permettendo soprattutto ad anziani, malati e persone impossibilitate a raggiungere il santuario aretuseo di unirsi spiritualmente alla preghiera della comunità.

Per la Corale augustana si tratta di un nuovo traguardo nel percorso artistico e spirituale costruito in oltre trent’anni di attività. Fondata nel 1995 nella parrocchia di San Francesco di Paola, la formazione nacque per animare le solenni celebrazioni pasquali dedicate alla Madonna Addolorata, custodendo la tradizione dello Stabat Mater dell’Anonimo augustano del Settecento, una delle espressioni più significative del patrimonio musicale e devozionale cittadino.

Negli anni il coro ha ampliato il proprio repertorio e la propria attività, partecipando a celebrazioni religiose, manifestazioni civili ed eventi istituzionali. Da circa venticinque anni è diretto da Luigi Trigilio, che ne ha consolidato il profilo artistico attraverso un repertorio che spazia dalla musica sacra polifonica alla musica corale profana. Tra gli appuntamenti più rappresentativi figura il “Gran concerto di Natale – Omaggio alla pace e alla città di Augusta”, manifestazione giunta quest’anno alla ventiseiesima edizione e ormai inserita stabilmente nel panorama culturale cittadino.

La partecipazione alla diretta televisiva arriva a poche settimane dalla recente esperienza vissuta dalla Corale nelle basiliche papali di Santa Maria Maggiore e di San Pietro in Vaticano, dove il 4 e 5 luglio scorsi ha animato le celebrazioni liturgiche. In quell’occasione il gruppo ha ricevuto anche il saluto e la benedizione di Papa Leone XIV durante l’Angelus in piazza San Pietro, dopo che già nel 2016 la formazione era stata menzionata da Papa Francesco.

Per la celebrazione di domani, la Corale sarà accompagnata all’organo da Salvatore Passanisi e alla tromba da Carmelo Vinci. “È sicuramente motivo di orgoglio ma al tempo stesso di grande responsabilità rappresentare la città di Augusta soprattutto entrando nelle case di milioni di italiani – riferisce il direttore Luigi Trigilio, alla vigilia della diretta televisiva nazionale – È altresì motivo di orgoglio far conoscere ciò che di bello la nostra città offre, che va ben oltre le brutture di cui siamo abituati a sentire parlare. Ad Augusta ci sono uomini, donne, ragazzi e professionisti che hanno deciso di investire, di rimanere e di custodire ciò che ci è stato tramandato“.

(Nella foto di repertorio in copertina: Corale “Iubilaeum – Città di Augusta” con l’arcivescovo di Siracusa, Lomanto)