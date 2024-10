Primo piano Augusta, giro di vite sulla guida con il casco slacciato di

AUGUSTA – Posti di controllo sulle strade urbane, nel pomeriggio di ieri, effettuati da agenti del commissariato di Augusta, unitamente a colleghi del reparto prevenzione crimine “Sicilia orientale” e alla Polizia locale. Si è trattato di un servizio straordinario di controllo del territorio, con particolare attenzione al pericoloso malcostume della guida di ciclomotori o motocicli con il casco slacciato.

All’esito del servizio sono state identificate 103 persone, controllati 49 veicoli, elevate 6 sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, tra cui due per guida senza copertura assicurativa, due per mancate revisioni, una per guida senza casco e una per guida in controsenso. Sono stati inoltre disposti 2 sequestri amministrativi e 1 fermo amministrativo di ciclomotori.

“La finalità di prevenzione e repressione – rende noto la Polizia di Stato – è stata orientata anche a far comprendere non solo che la guida con casco non allacciato è equiparata dal punto di vista normativo alla guida senza casco, ma che è anche pericolosa per l’incolumità fisica tanto quanto la guida senza indossarlo“.

Chi viola l’obbligo di indossare il casco (articolo 171 del codice della strada), ipotesi nella quale rientrano anche le fattispecie dell’uso di un casco non omologato oppure slacciato o non allacciato correttamente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 83 euro a 332 euro. Alla sanzione pecuniaria amministrativa, si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni. Il trasgressore maggiorenne rischia anche la decurtazione di 5 punti dalla patente di guida.