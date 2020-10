Primo piano Augusta, Giuseppe Di Mare sarà proclamato sindaco giovedì di

AUGUSTA – La proclamazione del sindaco eletto avrà luogo domani, giovedì 22 ottobre, alle ore 18 nel salone di rappresentanza “Rocco Chinnici” del palazzo municipale. L’Ufficio elettorale centrale procederà alla proclamazione ufficiale del nuovo sindaco Giuseppe Di Mare, decretato vincitore dal turno di ballottaggio del 18 e 19 ottobre, che succede al primo cittadino uscente Cettina Di Pietro.

Avverrà in un momento successivo la nomina della nuova giunta comunale (nella foto di repertorio in copertina, per sei settimi), che ricordiamo formata da: Cosimo Cappiello, Giuseppe Carrabino, Rosario Costa, Beniamino D’Augusta, Tania Patania, Rosario Sicari e Ombretta Tringali.

Per la proclamazione del sindaco non è prevista una cerimonia aperta al pubblico, in aderenza alle più recenti misure governative anti-Covid.