Augusta, intitolare alla famiglia Omodei il lato nord di piazza “delle Grazie”: proposta del Cssma

AUGUSTA – Il Direttivo del Centro studi storico-militari Augusta (Cssma) fa sapere attraverso un comunicato di aver deliberato, lo scorso 16 ottobre, che proporrà all’amministrazione comunale che si insedierà di intitolare alla storica famiglia augustana degli Omodei il lato nord dell’attuale piazza chiamata comunemente “delle Grazie“, adiacente a via Reno, formalmente priva di toponomastica.

Il Centro studi ha già attivato un’articolata ricerca storica al fine di fornire adeguata documentazione e, così, concretizzare l’annunciata iniziativa. Viene reso noto che la richiesta completa sarà presentata alle competenti autorità “entro fine anno“.

Con la proposta di una “piazza Omodei“, il Cssma intende “preservare la memoria storica degli Omodei – una delle famiglie più importanti di Augusta alla quale, fino ad ora, non era stato dato il giusto riconoscimento per l’impegno profuso dai suoi componenti che, nel corso dei secoli, si sono spesi proficuamente per lo sviluppo socio-economico della città – e consegnare alle future generazioni un ricordo perpetuo ed indelebile di spirito di sacrificio, alto senso civico ed attaccamento alla terra natia“.

A tal fine, quando le misure governative anti-Covid lo consentiranno, il Centro studi promuoverà un ciclo di conferenze tematiche sulla famiglia Omodei e sui suoi componenti più illustri succedutisi nel tempo.

Il presidente del Cssma, l’avvocato Vittorio Sardo esprime “profonda soddisfazione per l’iniziativa intrapresa” dal direttivo, sottolineando come la famiglia Omodei “sia stata, e sia, motivo di orgoglio ed importante punto di riferimento per l’intera comunità“.

