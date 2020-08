Primo piano Augusta, Gnv Azzurra arrivata in porto con 686 migranti. Al via quarantena in rada di

AUGUSTA – Si trova alla fonda nella rada megarese dalle ore 14,30 la nave-quarantena “Gnv Azzurra“, arrivata al varco dighe del porto alle ore 13,36 (nella foto di copertina), come ci informa l’Avvisatore marittimo di Augusta.

A bordo si trovano 686 migranti, provenienti dalle strutture d’accoglienza sovraffollate a Lampedusa, che completeranno la quarantena prevista in mezzo al porto di Augusta. Sulla nave ci sono anche 38 operatori della Croce rossa italiana, oltre a equipaggio e staff.

Secondo quanto annunciato dal sindaco Cettina Di Pietro ieri sera tramite la propria pagina social,”i migranti non sbarcheranno” e “finita la quarantena la nave lascerà il nostro porto“.

La nave traghetto “Gnv Azzurra” è stata la prima motonave individuata dalla Regione siciliana e segnalata, lo scorso aprile, al Viminale per concretizzare la quarantena in mare dei migranti approdati o trasferiti in Sicilia. Il 3 agosto è stata quindi noleggiata a tal fine dal ministero dell’Interno.