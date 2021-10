Primo piano Augusta, guasti a illuminazione cavalcavia di corso Sicilia, approvata manutenzione straordinaria di

AUGUSTA – La giunta comunale approva con delibera del 15 ottobre il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “manutenzione straordinaria e ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione del ponte di corso Sicilia“. Gli interventi riguardano il cavalcavia nel tratto fino all’innesto con il viadotto Federico II e consistono tra l’altro nella sostituzione dei pali di illuminazione vetusti, alcuni dei quali rimossi negli anni scorsi perché pericolanti.

L’intero asse stradale sopraelevato di collegamento tra la Borgata e l’Isola costituito dal cavalcaferrovia di corso Sicilia, come da “continue segnalazioni da parte dei cittadini e del comando dei Vigili urbani” così citate nella stessa delibera di giunta, e dal viadotto Federico II (vedi foto di copertina del 7 settembre scorso, all’altezza dell’innesto, ndr) è periodicamente al buio per guasti all’illuminazione pubblica.

L’amministrazione riconosce che tali interventi di manutenzione straordinaria, almeno nel tratto alla Borgata, risultano essere “improcrastinabili al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica“, sottolineando come “per quanto possibile la manutenzione ordinaria viene effettuata dal personale del servizio di manutenzione, che tuttavia risulta essere alquanto limitata per carenza di attrezzature, mezzi e personale“.

Quindi è stato approvato il progetto, redatto da personale interno, che prevede un importo complessivo di 98mila euro, con un importo lavori soggetto a ribasso pari a 73mila euro. Gli uffici competenti devono pertanto predisporre la gara per l’affidamento esterno.

Per coprire la spesa si intende utilizzare parte del contributo straordinario recentemente assegnato dalla Regione al Comune a compensazione del fenomeno immigratorio per il 2019, pari a 500mila euro (erogati al 60 per cento a titolo di anticipazione sulla progettualità e 40 per cento ad avvenuta rendicontazione). Nella relativa, precedente delibera di giunta si inquadra infatti il progetto nel “Piano sicurezza urbana“, come la messa in sicurezza delle ringhiere di protezione nell’area balneare del Faro Santa Croce.