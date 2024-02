Primo piano Augusta ha una nuova centenaria di

AUGUSTA – Ha compiuto ieri cento anni la signora Maria Teresa Salamone, nella sua abitazione, con la gioia dei familiari.

Augustana “doc”, nata l’11 febbraio 1924, ha gestito per decenni un’attività commerciale in via Principe Umberto, strada principale del centro storico.

Sposata con Vincenzo Wrzy, con il quale ha avuto due figli, già lavoratore all’Arsenale militare marittimo di Augusta, scomparso nel dicembre del 2002.