Primo piano Augusta, sfilata conclusiva del Carnevale alla Borgata, ecco le ordinanze in vigore di

AUGUSTA – Ultime due sfilate del Carnevale augustano, in questo Martedì grasso, entrambe alla Borgata. Nella mattinata, sono stati protagonisti i più piccoli degli istituti comprensivi con colorate coreografie messe in scena lungo il percorso tra via Lavaggi e piazza Fontana. Si attende la sfilata conclusiva nel pomeriggio, con i quattro gruppi mascherati in concorso e i due carri allegorici, un bis della domenica di Carnevale (vedo foto di copertina) con una cerimonia di premiazione in più, in piazza Fontana. Per l’occasione, ricordiamo tutte le ordinanze attualmente in vigore.

Con una ordinanza di polizia municipale, numero 31, sono stati introdotti temporanei divieti di sosta e modifiche alla viabilità del quartiere. Vietata la sosta veicolare, con rimozione forzata, fino alle ore 22 di questo martedì 13 febbraio in: viale Italia (dalla rotatoria all’ingresso della Borgata a via Siracusa all’altezza del passaggio a livello); via Lavaggi (nel tratto compreso tra via della Stazione e largo Marco Polo); via dello Stadio (nel tratto compreso tra viale Italia e via Turati). È vietata la circolazione veicolare dalle ore 8 alle 22 di questo martedì 13 febbraio in: viale Italia (nel tratto tra viale Peppino Impastato e via Siracusa); via Lavaggi (nel tratto compreso tra via della Stazione e largo Marco Polo); tutte le vie di accesso alla manifestazione carnevalesca che attraversa viale Italia e via Lavaggi e fino alla conclusione della stessa. È prevista una deroga ai divieti di circolazione che interessano via Lavaggi per consentire la mobilità con mezzi propri ai residenti della zona “Campo Palma”, compatibilmente con le sfilate.

Resta inoltre in vigore l’ordinanza sindacale numero 4, con la quale è stato disposto il divieto nelle aree e negli orari interessati dalle sfilate di vendere (a carico degli operatori che effettuano somministrazione alimenti e bevande) o introdurre (a carico di tutti i partecipanti) bottiglie e contenitori di vetro e di latta. In particolare, dalle ore 4 e fino a due ore dopo il termine degli eventi in programma nelle tre giornate, termine stimato per la mezzanotte. Vietato, in occasione degli eventi, l’utilizzo di bombolette spray e di “altri prodotti atti ad imbrattare o recare molestia a persone o danneggiare beni pubblici e privati“.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dell’ordinanza sindacale, oltre a eventuali contestazioni di rilievo penale, vanno da 25 a 500 euro, con pagamento in misura ridotta fissato a 100 euro.

Anche se non direttamente connessa agli eventi, informiamo che un’ulteriore ordinanza sindacale, numero 5, ha disposto per l’intera giornata di mercoledì 14 febbraio la chiusura dei plessi di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, al fine di permettere operazioni di disinfestazione.

(Foto di copertina crediti: Sabrina Toscano)