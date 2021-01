Primo piano Augusta, i 17 anni dell’associazione culturale “Shloq”. Concerto di compleanno sul web e in tv di

AUGUSTA – Diciassette anni di attività culturale e a servizio delle arti sceniche, e non solo della musica. L’associazione “Shloq”, o “Shloq association” nella più recente denominazione, ha voluto far coincidere con la conclusione delle festività natalizie il proprio compleanno (formalmente a marzo), festeggiandolo con una mostra fotografica “virtuale” e un concerto esclusivo regalato alla platea di una partecipata diretta streaming sui canali del gruppo editoriale La Gazzetta Augustana.it – La Gazzetta Siracusana.it, oltre che sul portale web Augustaeventi.com.

Quella telematica la forma scelta, dovendosi l’iniziativa tenere a porte chiuse, per non rinunciare alla musica dal vivo e alla mostra fotografica pur adeguandosi alle misure governative anti-Covid. Questa l’idea del maestro Salvo Tempio, sassofonista augustano, fondatore e presidente della “Shloq”, che lo scorso sabato 10 gennaio ha chiamato a raccolta i colleghi maestri della band “Popgez“, nota e apprezzata in provincia, nella sede associativa di via della Dogana 16-18.

Alla mostra fotografica di scatti realizzati da anonimo nel polo petrolchimico, che ritraggono scene ordinarie di lavoro in zona industriale, è seguito quindi il concerto di brani internazionali e italiani in chiave jazz che ha visto lo stesso maestro Tempio al sax tenore, i maestri lentinesi Luca Aletta al piano e Stefano Cardillo al contrabbasso, e il maestro solarinese Stefano (detto Steve) Ruscica alla batteria.

“Credo che, con questa festa di anniversario dei 17 anni di attività dell’associazione, i sacrifici siano ben ripagati – riferisce il presidente Tempio – Grazie alla Bapr agenzia di Augusta nella figura del dott. La Ferla, che da ben dodici anni sostiene tutte le iniziative promosse dall’associazione. Grazie agli sponsor e agli enti che collaborano attivamente con noi. Grazie a tutti i collaboratori, docenti e allievi, che in tutti questi anni mi hanno sempre aiutato, supportato e sostenuto“.

“Auspico – aggiunge – che si apra una proficua collaborazione con l’amministrazione comunale, in piena sinergia, e che possa dare un aiuto alle esigenze del territorio e di tutto il mondo associativo“.

L’evento sarà trasmesso anche in tv, in differita dalla emittente televisiva partner Tele Leontina, su canale digitale terrestre 886 nei seguenti giorni e orari: lunedì 18 gennaio alle ore 18, martedì 19 alle ore 14, mercoledì 20 alle ore 16, giovedì 21 alle ore 18.