Primo piano Augusta, i Nomadi per il concerto di piazza alla vigilia di San Domenico di

AUGUSTA – È ormai svelata l’identità dell’artista di punta che il Comune offrirà alla cittadinanza nell’ambito dei festeggiamenti in onore del patrono San Domenico. Sarà una band, quella storica dei Nomadi. Lo si evince scorrendo le tappe del tour del gruppo musicale, fondato quasi sessant’anni fa.

La sera di lunedì 23 maggio, vigilia della festa del patrono di Augusta, suoneranno in piazza Castello, nell’Isola, per un concerto gratuito che inizierà alle ore 21,30.

La band fondata dal tastierista modenese Beppe Carletti e dal paroliere novellarese Augusto Daolio, scomparso prematuramente a causa di un tumore ai polmoni nel ’92, per il tour nazionale in corso intitolato “Solo esseri umani” (dal nuovo album di inediti, pubblicato un anno fa) vede una formazione artistica così composta: oltre a Carletti alle tastiere e fisarmonica, Cico Falzone alle chitarre, Daniele Campani alla batteria, Massimo Vecchi al basso, Sergio Reggioli al violino e, la più recente entrata (dal 2017), Yuri Cilloni alla voce.

La scorsa estate, ultima stagione di eventi di piazza in città, erano stati due i musicisti di grido nel cartellone comunale. Il 7 agosto si registrò un successo di pubblico, sempre in piazza Castello, per il concerto del maestro Mario Incudine, poliedrico artista ennese, cantautore, attore teatrale, autore di colonne sonore, che presentò nell’ambito del cartellone comunale estivo la sua raccolta di canti d’amore “D’acqua e di rosi”, nome del tour nei teatri e nelle piazze d’Italia.

Degno di nota anche il successivo concerto, tenuto il 27 agosto, con la band dell’accademia musicale Yap (Young artists plus), fondata dal compianto Marcello Giordani, a ospitare la cantante Silvia Mezzanotte, celebre per essere stata la voce dei Matia Bazar tra il 2004 e il 2016, oltre ad avere avviato una solida carriera da solista.

(Nella foto di copertina di Sergio Grandi: i Nomadi in concerto nell’auditorium di Roma, lo scorso marzo)