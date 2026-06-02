Primo piano Augusta, il comitato dei festeggiamenti di San Domenico ringrazia la comunità con una lettera aperta di

AUGUSTA – Con la tradizionale “conservata” del simulacro nella cappella della chiesa di San Domenico, celebrata domenica 31 maggio, si sono conclusi i festeggiamenti patronali in onore di San Domenico di Guzmán, patrono della città.

L’edizione 2026 è stata caratterizzata da una significativa modifica del calendario. A causa della concomitanza con le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, infatti, le tradizionali manifestazioni esterne sono state rinviate di una settimana rispetto alla data del patrocinio del 24 maggio. Le celebrazioni religiose esterne si sono quindi svolte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio, con la processione del Braccio reliquiario e quella del simulacro del santo patrono, prima dell’atto conclusivo di domenica sera.

Al termine dei festeggiamenti, il Comitato dei festeggiamenti patronali, guidato dall’arciprete don Alfio Scapellato, parroco della chiesa Madre e rettore della chiesa di San Domenico, ha diffuso una lunga lettera di ringraziamento rivolta alla comunità cittadina, alle istituzioni civili e militari, alle associazioni e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita delle celebrazioni.

Nella nota, che ha per titolo “In te speraverunt patres nostri et liberasti eos“, l’invocazione incisa nel presbiterio della chiesa patronale, il comitato esprime soddisfazione per l’esito della festa nonostante il rinvio imposto dal calendario elettorale, sottolineando la forte partecipazione popolare e il particolare coinvolgimento dei più giovani.

“Nonostante il rinvio dei festeggiamenti esterni, per la concomitanza con le elezioni amministrative che hanno interessato la nostra città, possiamo affermare, senza ombra di dubbio, che è stata una bellissima festa“, si legge nel documento.

Il comitato ha inoltre rivolto un messaggio di augurio al sindaco riconfermato Giuseppe Di Mare, estendendo i ringraziamenti all’intera amministrazione comunale e agli uffici che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento e allestito anche il programma laico degli spettacoli in piazza Castello.

Ampio spazio viene dedicato al significato spirituale delle celebrazioni, svoltesi in un periodo segnato dalla coincidenza tra il patrocinio di San Domenico e la solennità di Pentecoste, nonché alle iniziative che hanno portato il Braccio reliquiario in pellegrinaggio presso scuole strutture assistenziali, l’ospedale, il cimitero cittadino e le sedi delle forze dell’ordine e della Marina militare. Il passaggio al cimitero è sottolineato quale novità assoluta nella storia della festa patronale.

Il comitato ha quindi ringraziato l’arcivescovo di Siracusa monsignor Francesco Lomanto, il vicario generale monsignor Sebastiano Amenta, tutti i sacerdoti che hanno officiato le celebrazioni, le comunità religiose, le confraternite, i gruppi ecclesiali e le associazioni che hanno preso parte alle iniziative.

Un ringraziamento è stato rivolto anche alle forze dell’ordine, alla Polizia locale, alla Marina militare e ai rispettivi comandanti per il contributo fornito alla sicurezza e al regolare svolgimento delle manifestazioni.

Nella lettera trovano spazio anche alcuni riconoscimenti particolari. Tra questi, quello ai giovani “tiratori del fercolo“, impegnati nella conduzione del simulacro durante le processioni, e soprattutto a Mimmo Scatà, definito dal comitato “grande mastru i festa” per i quasi settant’anni dedicati ai festeggiamenti patronali.

Particolarmente sentiti anche i ringraziamenti ai frati domenicani padre Danilo Milelli, che ha guidato la predicazione del novenario, e padre Michele Spinali, rettore della chiesa di San Domenico di Palermo e autore del palio palermitano dedicato al santo patrono.

Le parole conclusive sono infine dedicate proprio a don Alfio Scapellato, quale guida spirituale della comunità e punto di riferimento per l’organizzazione della festa.

La lettera si chiude con un auspicio per il futuro e con le tradizionali invocazioni che accompagnano da sempre le celebrazioni patronali: “W San Domenico. W Augusta“.

(Foto di copertina crediti: Antonello Forestiere)