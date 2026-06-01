Sport Karate, bronzo tricolore Cadetti per la Rembukan Villasmundo. Altri quattro atleti volano agli Italiani Junior di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Prestigiosa medaglia ai Campionati italiani Cadetti di kata e kumite per la società Rembukan Karate Villasmundo, diretta dal maestro augustano Marcello Di Mare. Nel penultimo weekend di maggio al Pala Pellicone di Lido di Ostia, alla più importante competizione nazionale dell’anno per la categoria Cadetti, hanno partecipato ben 828 atleti provenienti da 341 società sportive di tutta Italia.

La Rembukan Karate Villasmundo si è presentata con quattro atleti, riuscendo ancora una volta a distinguersi per impegno, qualità tecnica e determinazione, salendo in un’occasione sul podio. Ad aprire la competizione, nella giornata di sabato, è stata Desirè Spampinato nella categoria -47 kg femminile. In un tabellone particolarmente competitivo composto da 45 atlete, ha conquistato una meritatissima medaglia di bronzo, al termine di un percorso brillante.

Sempre nella giornata di sabato è salito sul tatami anche Andrea Russo nella categoria -52 kg. L’atleta si è fermato al primo incontro con il punteggio di 1-1, penalizzato dal vantaggio assegnato all’avversario. Resta comunque positiva la sua prestazione, caratterizzata da un buon approccio alla gara. La domenica mattina è stata invece la volta di Sofia Cacciaguerra, campionessa regionale, impegnata nella categoria -68 kg. Si è fermata al secondo incontro, disputando comunque una buona prova contro avversarie di alto livello. Subito dopo è toccato a Carla Sciuto, anch’ella campionessa regionale, che ha concluso il proprio percorso al terzo incontro, ottenendo un settimo posto finale dopo una gara combattuta con grande determinazione.

Soddisfatto al termine della manifestazione il maestro Marcello Di Mare, che ha voluto elogiare il lavoro dei suoi ragazzi: “Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti dai nostri atleti e soprattutto dei sacrifici affrontati in quest’ultimo periodo. Partecipare a un campionato italiano è sempre motivo di orgoglio, ma riuscire ancora una volta a tornare a casa con una medaglia rappresenta una grande soddisfazione per tutta la nostra società. I ragazzi hanno dimostrato impegno, crescita e grande spirito sportivo. Continueremo a lavorare con la stessa passione per raggiungere nuovi traguardi“.

Al Pala Pellicone, tra il 19 e il 21 giugno prossimi, ci saranno altri quattro atleti della società di Villasmundo, che ieri al Pala Rescifina di Messina hanno superato le qualificazioni regionali Fijlkam per il Campionato italiano Junior 2026.

A conquistare il titolo regionale nella categoria -55 kg è stato Riccardo Castro, medaglia d’oro, mentre Alberto Pugliares (-55 kg), Salvatore Di Bartolo (-61 kg) e Michele Sanzaro (-61 kg) hanno ottenuto il bronzo. La Rembukan ha inoltre chiuso al primo posto regionale nella classifica del kumite maschile.