Eventi Augusta, il filosofo Roberto Fai presenta “Origine e natura del conflitto” al Circolo Unione di

AUGUSTA – Mercoledì 14 maggio alle ore 18,30, nel salone di rappresentanza del Circolo Unione insistente su piazza Duomo, sarà presentato il nuovo saggio filosofico-politico di Roberto Fai, Origine e natura del conflitto, edito da Apalòs edizioni.

Secondo una stima del gennaio 2025, sarebbero ben 56 i conflitti in atto nel mondo. L’autore siracusano, già fondatore e vicepresidente del Collegio siciliano di filosofia nonché collaboratore con la cattedra di Filosofia del diritto dell’Università di Catania, intende ragionare sul significato simbolico del “conflitto” quale elemento fondante dell’esistenza e della civiltà.

A dialogare con Fai (nella foto di repertorio in copertina), dinanzi a soci e ospiti del Circolo Unione presieduto da Alfredo Beneventano del Bosco, sarà la docente augustana Alessandra Traversa, per analizzare il fenomeno attraverso una lente storico-politica, partendo da come la circolarità tra politica e conflitti abbia scandito la storia, culminando nelle guerre mondiali e nella attuale minaccia nucleare.