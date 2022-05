Primo piano Augusta, il Milan club fa tris: arriverà Massimo Ambrosini di

AUGUSTA – Dopo Franco Baresi e Chicco Evani, arriverà Massimo Ambrosini. Sarà il terzo campione assoluto della storia rossonera e della Nazionale a far visita alla nuova sede cittadina del Milan club, inaugurata proprio dal leggendario numero 6 lo scorso ottobre.

La data fissata è giovedì 26 maggio, in orario pomeridiano. Ambrosini, classe ’77, ex centrocampista del Milan (dove ha militato per 17 stagioni, vincendo tra l’altro due Champions e un mondiale per club) e dell’Italia, arriverà quindi nel fan club rossonero di via Megara al civico 47 dopo l’ultima giornata di campionato, in programma domenica 22 maggio, che vede a contendersi lo scudetto proprio il Milan (83 punti) e l’Inter (81 punti).

Nella stagione calcistica che si avvia a conclusione, fa parte della squadra di commentatori tecnici e opinionisti di Dazn, la piattaforma telematica che trasmette la maggior parte delle gare di Serie A, ed è seconda voce accanto a Sandro Piccinini nella telecronaca delle partite di Champions league su Amazon Prime Video.