Primo piano Augusta, Franco Baresi inaugura la nuova sede del Milan club di

AUGUSTA – Il 21 ottobre sarà una data da ricordare per i tifosi augustani del Milan. Ieri per l’inaugurazione della nuova sede del Milan club Augusta, nella centrale via Megara, è arrivato Franco Baresi, leggendario libero, capitano del Milan per tre lustri e della Nazionale vicecampione del mondo a Usa ’94.

Baresi, oggi sessantunenne vicepresidente onorario del Milan di proprietà americana, è arrivato nell’Isola a bordo di un suv nero proveniente da Messina, dove aveva presentato il libro autobiografico “Libero di sognare” nel palazzo municipale. È stato accolto dal calore dei soci del Milan club nonché estimatori di colui che è ritenuto una delle più grandi “bandiere” del calcio italiano e non solo.

A dargli il benvenuto e ad affiancarlo per il rituale taglio del nastro, oltre al presidente del fan club rossonero Saverio Tuccio, è accorso il sindaco Giuseppe Di Mare.

“Ho ricordato per l’occasione i valori e gli uomini del grande calcio che a volte sembrano spariti – ha sottolineato il primo cittadino, a margine dell’iniziativa – ma che bisogna invece ricordare come modelli per i giovani sportivi e tifosi di oggi“.

Il Milan club Augusta, affiliato ufficialmente all’Aimc (Associazione italiana Milan clubs), conta una novantina di soci ed è stato costituito quattro anni fa, quando il 15 ottobre del 2017 venne inaugurata la precedente sede in via Limpetra.