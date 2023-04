Primo piano Augusta, il “Ruiz” accede con 14 studenti alle finali nazionali della RoboCup Junior di

AUGUSTA – L’istituto superiore “Arangio Ruiz” ha superato brillantemente la selezione regionale della “RoboCup Junior“, qualificandosi alle finali in programma a Vicenza dal 19 al 22 aprile prossimi. La competizione si è svolta lo scorso 25 marzo nello stabilimento STMicroelectronics di Catania e ha visto impegnate 28 squadre di 11 istituti di istruzione secondaria superiore provenienti dalla Sicilia orientale.

Ideata da un gruppo di scienziati giapponesi nel 1997, la RoboCup è una gara internazionale di robotica a squadre nata per promuovere la ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale attraverso una sfida particolare: creare entro il 2050 una squadra di robot umanoidi in grado di battere la nazionale campione del mondo di calcio.

Il “Ruiz” ha partecipato alla sfida con cinque squadre, quattro delle quali approdate alle finale per la categoria “Rescue Line under 19“, una invece ha conquistato la finale per la categoria “OnStage“, categorie nell’ambito della competizione dette sottoleghe.

Per la categoria “Rescue Line” andranno in finale i team: “Mazinga Ruiz“, formato da Raul Annaloro, Emanuele Pittà e Alessandro Piccione; “Metaltech Ruiz” con Gabriele De Luca e Alberto Piccitto; “Vultus Ruiz” composto da Mattia Lombardo, Davide Baudo e Lorenzo Saraceno; “Buzz Lightyear” con Gianluca Passanisi, Andrea Fazio e Sofian Alfaid. Per la categoria “OnStage” parteciperà alla finale il team “Bitten Apple Ruiz” composto da Elisa Indaco, Alessia Riera e Amanda Briganti.

Guidati dai rispettivi docenti-coach Giorgio Spatola, Tiziana Coppola, Gaetana Rizzotti, Angelo Santacroce, Candida Sapia, Annarita Malerba e Carmelo Siena, i talentuosi studenti finalisti per la categoria “Rescue line” hanno realizzato dei robot che simulano la ricerca di feriti o sopravvissuti in seguito a aventi catastrofici, mentre per la categoria “On stage” hanno creato una performance robotica per intrattenere e divertire il pubblico dal titolo “Sulle tracce del Gattopardo”, in cui infatti i robot hanno danzato sulle note di un valzer, rievocando le atmosfere festaiole e conviviali post risorgimentali.

A margine dell’ennesima prova importante della scuola di via Catania nell’ambito della robotica educativa, la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina commenta: “La RoboCup Junior è stata un’occasione per conoscere le eccellenze presenti negli istituti siciliani, che, come il “Ruiz”, sono centri formativi ma anche nuclei di ricerca tecnologica e robotica per il territorio, anche e soprattutto in chiave occupazionale“.

“Competizioni di questo genere – aggiunge il docente Angelo Santacroce, referente per la Robotica al “Ruiz” – vogliono avvicinare gli studenti alla tecnologia, ed in particolare all’elettronica ed alla programmazione software legata ai robot, affinché l’interesse e le competenze dei giovani verso queste discipline aumenti“.