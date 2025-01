Primo piano Augusta, il “Ruiz” riparte con i locali alternativi: fine dei doppi turni di

AUGUSTA – Stamani, mercoledì 8 gennaio, alcune classi dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz” hanno iniziato il 2025 nei nuovi locali provvisori di via Cytrus al civico 50 e di via Benedetto Croce al civico 71, che, insieme alle aule disponibili nell’ala più recente del plesso di via Catania, pongono fine ai doppi turni.

I due immobili, insistenti alla stessa altezza di due strade parallele non distanti da via Catania, erano stati presi in consegna lo scorso ottobre dal Libero consorzio comunale di Siracusa, ente competente per le scuole superiori e attuale locatario (che ha inizialmente impegnato 31mila euro per l’affitto), per i lavori di adeguamento necessari a ospitare ventidue aule.

Si tratta delle aule venute meno a seguito dell’avvio estivo dei lavori di adeguamento sismico e messa a norma degli impianti nell’ala vecchia di via Catania, per 3,1 milioni di euro a valere su risorse del Pnrr.

La dirigente scolastica Maria Concetta Castorina ha così commentato l’auspicata disponibilità dei nuovi locali: “Finalmente si concludono i doppi turni che hanno interessato per una settimana al mese un indirizzo scolastico, doppi turni inevitabili vista la difficoltà di reperire un immobile da affittare in tempi molto ristretti. Le nuovi sedi riguarderanno l’Istituto Tecnico settore Economico e il triennio del Liceo delle scienze applicate“.

“Mentre l’Istituto Tecnico settore Tecnologico, il biennio, il triennio CL del Liceo delle scienze applicate e il Liceo Quadriennale, rimarranno nell’ala nuova del “Ruiz” in via Catania non interessata dal cantiere. La vicinanza con la sede centrale – precisa la ds – permetterà agli studenti di raggiungere in tempi brevissimi via Catania per svolgere attività laboratoriali, sport in palestra e conferenze in aula magna“.

L’assessore comunale alla Pubblica istruzione, Biagio Tribulato ha visitato oggi i nuovi locali, insieme alla dirigente scolastica e ad alcuni docenti (vedi foto di copertina). “Certo non manca qualche criticità – si fa sapere dalla scuola – ma verrà risolta come sempre grazie allo spirito di collaborazione che contraddistingue la comunità educante del Ruiz“.

“Alla fine del lavori previsti per dicembre 2026 – sottolinea la ds Castorina – il “Ruiz” avrà un nuovo look, un edificio nuovo, moderno e in sicurezza. L’obiettivo dei lavori è infatti quello di rendere l’edificio innovativo, sostenibile e inclusivo. L’edilizia scolastica costituisce, infatti, una priorità assoluta non solo per garantire la sicurezza, ma anche per assicurare una reale ed effettiva fruibilità degli ambienti didattici, essi stessi risorse educative che contribuiscono alla crescita dei giovani“.