Primo piano Augusta, il violino di Turi Salemi continua a vivere nelle mani di Giovanni Di Mauro di

AUGUSTA – Nel pomeriggio di Santo Stefano, al centro “Shloq”, alla presenza di familiari, amici e conoscenti, si è svolta la cerimonia di donazione di un violino ultranovantenne appartenuto a Turi Salemi, figura molto conosciuta in città per aver accompagnato, con le sue musiche sacre, innumerevoli celebrazioni nuziali.

Lo storico strumento è stato donato dal figlio, Gaetano Salemi, medico e appassionato di musica, a un giovane violinista augustano, Giovanni Di Mauro, docente di musica in Brianza dopo aver conseguito il diploma al Conservatorio di Catania, già protagonista di diverse apprezzate esibizioni con il suo violino elettrico non solo in città.

La cerimonia ha assunto i contorni di un vero e proprio racconto collettivo. Prendendo spunto dal libro pubblicato nel 2022 da Gaetano Salemi, Papà, raccontami ancora…, dedicato alla figura paterna, è stata ripercorsa la storia musicale della famiglia Salemi: non solo Turi, ma anche i suoi fratelli Peppino, Carmelo e Mico, che portarono la loro musica in Italia e all’estero, contribuendo a una tradizione familiare profondamente radicata nella vita culturale e religiosa del territorio.

La donazione del violino si inserisce in un percorso già avviato da Gaetano Salemi negli anni precedenti, segnato da altri significativi gesti di continuità musicale: una tromba appartenuta al suocero Santino Zanti, direttore della banda musicale di Augusta negli anni ’50, donata a Gaetano Garofalo, attuale direttore della banda musicale “Federico II – Città di Augusta”; e un sassofono dello stesso suocero affidato dopo un accurato restauro a Salvo Tempio, presidente della più che ventennale associazione culturale “Shloq association” (vedi reel all’interno).

Durante l’incontro del 26 dicembre scorso, Gaetano Salemi, alla chitarra, ha accompagnato Giovanni Di Mauro nell’esecuzione di brani particolarmente significativi: Fratello sole, sorella luna, spesso suonato in passato insieme al padre Turi, Alleluja di Leonard Cohen e White Christmas. Giovanni Di Mauro ha altresì eseguito, con il violino ricevuto in dono, l’Ave Maria di Schubert, lo stesso brano che per decenni aveva risuonato in chiesa Madre durante i matrimoni musicalmente accompagnati da Turi Salemi.

Non sono mancati i ricordi personali. A partire dalla scoperta avvenuta solo dopo aver individuato il destinatario della donazione: sia i genitori che una nonna di Giovanni Di Mauro si erano sposati proprio con le musiche del violino di Turi Salemi.

Gaetano Salemi ha quindi raccontato l’emozione di quando, da ragazzo, accompagnava il padre in chiesa Madre, assistendo alle esecuzioni dell’Ave Maria e partecipando, dietro le quinte, al funzionamento dell’antico organo a canne, azionato manualmente con un grande mantice. Un racconto semplice e vivido, che ha restituito il senso di una musica vissuta come servizio e dedizione.