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Augusta, allerta meteo arancione e scuole chiuse per il 16 marzo

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AUGUSTA – Il sindaco di Augusta ha disposto la chiusura delle scuole per lunedì 16 marzo, a seguito dell’allerta meteo arancione diramata dal Dipartimento regionale della Protezione civile per l’intera Sicilia orientale.

Il provvedimento riguarda tutti gli istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado e si inserisce nelle misure di prevenzione adottate dai Comuni delle zone interessate dal bollettino di criticità idrogeologica.

Secondo il bollettino della Protezione civile, per la giornata di lunedì sono previste “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni che potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica”. 

Le condizioni di instabilità interesseranno soprattutto i settori orientali dell’isola, dove è stata diramata l’allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali, mentre nelle restanti zone della Sicilia il livello di criticità è inferiore. 

Nel dettaglio, per il territorio regionale si prevede il persistere di “precipitazioni da sparse a diffuse, anche sotto forma di rovescio o temporale, con possibili fenomeni intensi accompagnati da forti raffiche di vento e mare molto mosso. In particolare, i fenomeni temporaleschi potrebbero risultare più insistenti sui settori orientali dell’isola”.


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