Catania-Siracusa, riaperto al traffico tratto fra svincoli di Passo Martino e Lentini. Dopo ribaltamento tir in galleria

SIRACUSA – È stata ripristinata nel tardo pomeriggio la normale circolazione sull’autostrada Catania-Siracusa, in direzione Siracusa, chiusa dalle prime ore della mattina nel tratto tra gli svincoli di Passo Martino e Lentini a causa di un autoarticolato ribaltato all’interno della galleria “San Demetrio”, a seguito di un incidente stradale notturno che ha coinvolto anche un’autovettura. Pesanti i rallentamenti del traffico veicolare nelle ore di lavoro in cui si è dovuta rimettere in sicurezza la sede stradale.

Sul posto, nella notte, sono subito intervenuti vigili del fuoco, personale sanitario del 118 e pattuglie della polizia stradale. I conducenti dei due mezzi hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Il carico dell’autoarticolato, che trasportava bevande in bottiglie di vetro, si era in parte riversato sulla carreggiata in direzione Siracusa, pertanto si è resa necessaria la bonifica del tratto interessato a causa della presenza di vetro e liquidi.

Sul posto è stato presente il personale di Anas per la gestione della viabilità, per quasi l’intera giornata deviata allo svincolo di Passo Martino da dove, tramite il tratto terminale della Tangenziale di Catania, ci si immette sulla statale 114 in direzione Siracusa, per poi riprendere l’autostrada allo svincolo di Lentini.

