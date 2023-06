Primo piano Augusta, inaugurata area fitness pubblica al “campo Carrubba”. Un quartiere-cantiere per lo sport di

AUGUSTA – “Oggi traguardiamo un risultato a cui abbiamo lavorato per tanto tempo e che dà anche un’immagine nuova degli spazi sportivi della città. Lo abbiamo pensato insieme a tutta la giunta“. Così stamani il sindaco Giuseppe Di Mare, con al seguito tutti gli assessori a cominciare da Angelo Pasqua (che detiene la delega allo Sport) e alcuni consiglieri di maggioranza, ha tagliato il nastro inaugurale della nuova area fitness pubblica nei pressi del cosiddetto “campo Carrubba“, nel quartiere Terravecchia-Paradiso.

Numerosi gli attrezzi da esterno installati, di ultima generazione, tra i quali alcuni idonei alla fruizione dalle persone con disabilità. Ogni attrezzo reca la stampa di un codice Qr, da inquadrare con lo smartphone, per visualizzare le modalità di utilizzo.

È la prima area fitness pubblica consegnata, essendo programmata dallo scorso anno un’altra area fitness al Monte, in via Brenta, per 45mila euro (da quadro economico), che sarebbe in dirittura d’arrivo, mentre si dilatano i tempi per l’area sportiva all’aperto nella cittadella degli studi, alle spalle dell’auditorium comunale “Amato”, laddove l’ex palestra dei licei è ancora in attesa di demolizione. “Stiamo aspettando che finisca l’anno scolastico per demolirla“, ha detto Di Mare rispetto all’opera che vede un progetto approvato l’1 dicembre 2021. In compenso, come sottolineato stamani dal primo cittadino, sono partiti i lavori negli spazi esterni delle vicine “Scuole verdi” (istituto comprensivo “Principe di Napoli”) per la realizzazione del tanto discusso campo da padel.

Per l’area fitness aperta oggi, il progetto definitivo-esecutivo prevedeva un quadro economico di 55mila euro, poi, a seguito di gara su piattaforma telematica Sintel con il criterio di aggiudicazione del “prezzo più basso”, i lavori sono stati affidati per la somma di 38.619 euro (Iva compresa) alla società “Costrucas srl” di Tortorici (Messina), che ha offerto un ribasso del 26,88 per cento. Le risorse sono attinte al contributo straordinario regionale, per l’anno 2021, da destinare alla “copertura delle spese sostenute e/o da sostenere per far fronte al fenomeno immigratorio“.

Per inaugurare l’area fitness si è dovuto attendere oltre un anno, risalendo l’aggiudicazione dei lavori al 15 aprile 2022. “Ci sono state diverse vicissitudini nell’approvvigionamento dei materiali, che ci hanno fatto perdere tempo“, ha motivato stamani il sindaco Di Mare.

“Ci sono installate delle telecamere – ha concluso il primo cittadino, prima di dare il via alle dimostrazioni eseguite da alcuni istruttori – ma siamo certi che ci sarà massimo rispetto da parte dei fruitori e non solo di quest’area“. L’area, comunque, sarà recintata a seguito di una prossima riqualificazione dell’adiacente campetto sportivo (già oggetto di riqualificazione nel 2018 insieme al parco giochi) e delle due aree a verde, con il progetto nei prossimi giorni al vaglio della giunta.