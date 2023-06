Salute & Benessere La rinoplastica vale il prezzo? Un’analisi completa di questa procedura chirurgica di

La rinoplastica è un intervento chirurgico al naso per migliorarne l’aspetto o per risolvere problemi di salute. In alcuni casi può essere eseguito per raggiungere entrambi gli scopi contemporaneamente.

A seconda della forza delle motivazioni che spingono una persona a sottoporsi ad intervento di rinoplastica i prezzi proposti possono dare l’idea che il gioco valga la candela oppure no. In questo articolo cercheremo di offrire una panoramica della rinoplastica: prezzi e benefici verranno messi a confronto. Emergerà in maniera chiara che la scelta di un chirurgo specializzato in grado di offrire veramente i risultati promessi è fondamentale.

Rinoplastica: intervento di chirurgia estetica e medica

La rinoplastica è un intervento che negli anni è divenuto sempre più popolare grazie alla sua capacità di rimodellare e migliorare l’aspetto del naso, diventando una soluzione comune per coloro che non sono soddisfatti delle sue dimensioni o della sua forma e vogliono migliorare il proprio aspetto per migliorare la propria autostima. Il naso infatti, pur essendo una piccolissima porzione del nostro corpo, di pochi cm³, è posizionato al centro del viso e riveste un impatto enorme sulla percezione che ogni essere umano ha di sé.

Tuttavia la rinoplastica è anche un intervento che può essere eseguito su persone che, a causa di malformazioni del naso, patologie come tumori benigni o maligni, traumi che hanno leso il naso, hanno bisogno di recuperare la funzione del proprio naso.

Si può quindi decidere di affidarsi alle mani di un chirurgo maxillo-facciale esperto in rinoplastica per motivi puramente estetici o per motivi medici, per risolvere problemi di salute come difficoltà respiratorie, malformazioni congenite, lesioni al naso, e cogliere ormai l’occasione dell’intervento chirurgico per migliorare contemporaneamente l’aspetto del proprio naso e migliorare l’armonia del viso.

La rinoplastica è un intervento chirurgico delicato e complesso che richiede una grande esperienza e abilità da parte del chirurgo, il quale dev’essere in grado di lavorare con estrema precisione non solo per garantire un eccellente risultato medico e terapeutico – ovviamente la tutela della salute del paziente ha la precedenza – ma anche per garantire un intervento che migliori i tratti del viso invece che deturparli. Per questo è fondamentale scegliere un chirurgo qualificato e con esperienza per minimizzare i rischi e ottenere i migliori risultati possibili. Quando eseguita da un esperto, la rinoplastica risulta assolutamente sicura e priva di rischi.

Rinoplastica aperta e rinoplastica chiusa

Distinguiamo due tipi principali di rinoplastica: la rinoplastica aperta e la rinoplastica chiusa. La differenza sta nel modo di operare. Nella rinoplastica aperta viene eseguito un taglio esterno al naso, mentre nella rinoplastica chiusa le incisioni vengono fatte all’interno del naso. La scelta tra rinoplastica aperta e chiusa viene effettuata dal chirurgo sulla base delle esigenze del paziente e sulla base della sua stessa preferenza in modo da riportare il risultato migliore in assoluto.

Vantaggi medici della rinoplastica

La rinoplastica offre numerosi vantaggi dal punto di vista medico:

· miglioramento della funzione respiratoria: può correggere problemi respiratori, come la deviazione del setto nasale o le turbinati nasali ingrandite, migliorando la funzione respiratoria

· rimozione di tumori: in caso di formazioni tumorali benigne o maligne, la rinoplastica medica serve a liberare il paziente della loro presenza

· rimozione di polipi: in caso di poliposi che limitano le funzioni nasali, elimina i polipi causa del problema.

Vantaggi estetici della rinoplastica

Alcuni dei vantaggi più comuni della rinoplastica estetica includono:

· il miglioramento dell’aspetto del naso: un’operazione di rinoplastica può migliorare la simmetria e la forma del naso, può ridurre la dimensione del naso o il suo rigonfiamento, può correggere la deviazione del setto nasale

· il miglioramento della fiducia in sé stessi: per molti la cui autostima è legata al proprio aspetto fisico e ne sono insoddisfatti la rinoplastica può rappresentare l’aiuto che alza l’autostima e la fiducia in sé stessi

· il miglioramento dell’armonia del viso: in certi casi in cui, a causa di malformazioni congenite o a traumi al naso, vi sono delle sproporzioni tra il naso e il resto del viso la rinoplastica può migliorare la relazione tra il naso e il resto del viso.

Rinoplastica: prezzi influenzati da diversi fattori, scopriamo quali

La rinoplastica vale veramente il prezzo? Ci sono vari fattori che determinano il costo di un intervento di rinoplastica e vanno tutti considerati nel momento in cui si deve valutare se fare o meno l’intervento:

· l’esperienza e le qualifiche del chirurgo: quanto più un chirurgo è altamente qualificato e ha esperienza tanto maggiori sono i prezzi che può applicare a garanzia di risultati migliori e garantiti rispetto a un chirurgo meno esperto

· la complessità dell’intervento: tanto più complesso l’intervento, tante maggiori sono le skill chirurgiche richieste, tanto più alto può essere il costo dell’intervento di rinoplastica

· il tipo di rinoplastica: in linea di massima la rinoplastica aperta è più complessa della rinoplastica chiusa e tende ad essere più costosa

· dove viene eseguito l’intervento: la posizione geografica della struttura in cui viene eseguita l’operazione, l’esperienza del team di lavoro, la natura di centro chirurgico privato o ospedale pubblico può influire sul costo della rinoplastica.

Perché scegliere il Dottor Corrado Toro e sottoporsi ad un intervento di rinoplastica in Sicilia

Valutati i pro e i contro di un’operazione chirurgica così complessa e delicata ma assolutamente priva di rischi, sicuramente quanto maggiore è la necessità di eseguirla in caso di problematiche di salute e quanto più forti sono le motivazioni che spingono il paziente a valutare l’idea di sottoporvisi nel caso del desiderio di un miglioramento estetico, tanto maggiore sarà la probabilità che si scelga di sottoporsi ad intervento.

Come già scritto, la scelta del chirurgo è fondamentale per l’ottima riuscita dell’intervento. Il Dottor Corrado Toro è specializzato in rinoplastica e vanta più di 400 operazioni grazie alle quali altrettanti pazienti hanno avuto modo di recuperare piena funzionalità nasale e di migliorare il proprio aspetto. Nel suo curriculum vanta la collaborazione con il Centro Humanitas di Catania.

Con un approccio da chirurgo maxillo-facciale che conosce bene l’importanza del coinvolgimento emotivo che tutti i pazienti mostrano prima e dopo gli interventi chirurgici facciali, insieme al suo team si occupa quotidianamente di interventi volti a rimuovere anomalie estetiche del naso e a curare chirurgicamente le patologie del naso (deviazioni settali, poliposi, neoplasie benigne e maligne, patologie delle ossa del naso e dei seni paranasali). Poiché spesso le anomalie estetiche del naso si associano ad anomalie funzionali, le operazioni eseguite mirano a risolvere entrambi i problemi contemporaneamente o a dare la precedenza alle patologie funzionali che, secondo la sua filosofia, sono più importanti delle anomalie estetiche e, a differenza di queste ultime, non possono essere trascurate perché sarebbe eticamente e deontologicamente errato.

Tra i maggiori specialisti di rinoplastica del Sud Italia, il Dottor Corrado Toro opera in Sicilia servendo un largo numero di pazienti. Per maggiori informazioni sugli interventi di rinoplastica, prezzi e altre tipologie di chirurgia maxillo facciale, visita il sito web del dott Corrado Toro.

ARTICOLO PUBBLIREDAZIONALE