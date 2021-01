Primo piano Augusta, incidente autonomo sulla 193 all’ingresso della città: suv perde le ruote anteriori di

AUGUSTA – Incidente autonomo stamani intorno alle 10 sul tratto della strada statale 193, in direzione di Augusta, alcune centinaia di metri prima dell’area di servizio Esso. Un suv, modello Jeep Renegade, guidato da un cinquantenne augustano, ha impattato per cause da accertare contro l’aiuola spartitraffico sulla sinistra del senso di marcia.

L’urto, presumibilmente violento, ha causato la distruzione della parte anteriore dell’autovettura, con il distacco delle ruote anteriori e di alcuni pezzi della carrozzeria che si sono disseminati lungo la carreggiata. Il conducente, unico occupante del mezzo, se la sarebbe cavata con qualche escoriazione a un braccio.

Sono intervenuti sul posto agenti della Polizia municipale, per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica per la quale l’automobilista ha perso il controllo del suo suv. Sul posto anche l’ambulanza del 118 con i sanitari a verificare lo stato di salute dell’uomo che, però, si sarebbe recato autonomamente al pronto soccorso del “Muscatello”, poco dopo, per farsi refertare.

Soltanto una settimana fa, qualche centinaio di metri più avanti nella direzione di Augusta, si è verificato un incidente autonomo simile, con un’utilitaria che però al contatto con lo spartitraffico si è ribaltata, procurando delle ferite non gravi alla conducente.