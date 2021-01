Primo piano Augusta, utilitaria cappotta all’ingresso della città: donna in ospedale di

AUGUSTA – Pauroso incidente stradale autonomo stamani intorno alle 8 all’ingresso della città. Un’auto utilitaria, modello Renault Twingo, si è ribaltata sulla statale 193, nella carreggiata in direzione di ingresso.

Secondo le prime ricostruzioni, la conducente, una donna, avrebbe avuto un malore alla guida, urtando lo spartitraffico. È stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in autoambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Muscatello”, per le prime cure e gli accertamenti. Non si conosce ancora l’entità delle condizioni di salute della donna.

Sono intervenuti sul luogo dell’incidente agenti della Polizia municipale, che stanno effettuando i rilievi, e una pattuglia della Polizia di Stato del locale commissariato, per gestire la viabilità, congestionata per alcune ore.