Primo piano Augusta, incidente con pedone ferita: automobilista positivo ad alcol e droga di

AUGUSTA – Un incidente che sembrava un semplice tamponamento si è rivelato, invece, un episodio ben più grave. È accaduto domenica scorsa in una delle vie principali dell’Isola di Augusta, dove una pattuglia della Polizia locale è intervenuta per un sinistro stradale che, come fa sapere oggi il comando del Corpo, pareva “riconducibile ad un banale tamponamento”. Giunti sul posto, gli agenti hanno però ricostruito uno scenario diverso. Oltre al coinvolgimento di un pedone, una donna sessantenne residente in città, uno degli automobilisti mostrava “segni di alterazione psico-fisica”.

La donna ferita è stata trasportata all’ospedale di Lentini per una “probabile frattura a un arto“, mentre il conducente sospettato, un quarantenne originario della provincia di Trapani, è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Muscatello” per accertamenti urgenti. Come riferisce il Comando della Polizia locale, è stato richiesto formalmente ai sanitari “il prelievo ematico” dopo aver informato l’uomo “sul diritto di farsi assistere da un legale di fiducia”.

Gli esami hanno confermato un quadro clinico “grave, per la presenza nel sangue di un alto livello alcolemico e per la positività all’uso di sostanze stupefacenti”. Alla luce del referto medico, il quarantenne è stato denunciato in stato di libertà per “guida sotto effetto di alcol e di stupefacenti“. La patente di guida è stata ritirata per le successive procedure di competenza della Prefettura di Siracusa e il veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca.

Ai sensi del codice penale e del codice della strada, in tali casi, in caso di sentenza definitiva, sono previsti “un’ammenda di euro 3.000 e l’arresto fino a 12 mesi”. Dal comando precisano che “il conducente del veicolo, che guidava in stato di alterazione psico-fisica da alcol e droga, sotto consiglio del proprio legale, si è messo a disposizione per le operazioni citate e tale circostanza ha alleviato le attività da porre a suo carico”.

Oggi, il comandante della Polizia locale, Salvatore Daidone esprime “un particolare plauso alla pattuglia intervenuta e al responsabile di turno, che hanno assicurato un professionale intervento e gestito brillantemente una situazione particolarmente difficile”, oltre a sottolineare che sul luogo dell’incidente erano presenti anche due funzionari in borghese della Polizia di Stato del locale commissariato, “ai quali va un ringraziamento per la fattiva collaborazione sul posto, collaborazione che è continuata nel pomeriggio con l’ausilio di una pattuglia delle Volanti al pronto soccorso del Muscatello”.

(Foto di copertina: repertorio)