Primo piano Presentato al Mimit il francobollo omaggio allo storico calcificio “Leone La Ferla” di

AUGUSTA – Con la presentazione ufficiale a Roma, nella prestigiosa cornice del salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit), la “Leone La Ferla spa“, tra le più antiche realtà produttive della provincia di Siracusa, è stata celebrata insieme ad altre sei “Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy”, con l’emissione di un francobollo dedicato.

La “Leone La Ferla”, guidata oggi dalla decima generazione della famiglia fondatrice dopo tre secoli di attività, rappresenta un raro esempio di continuità aziendale: dalle origini nell’isola di Augusta, quando i forni a legna producevano calce destinata all’edilizia tradizionale, fino alle moderne lavorazioni nell’attuale stabilimento esistente dal 1965 nel limitrofo territorio di Villasmundo (Melilli).

Martedì 14 ottobre nella sede capitolina del Mimit, il ministro Adolfo Urso e il sottosegretario Fausta Bergamotto hanno presieduto la cerimonia di presentazione dei sette nuovi francobolli della serie (oltre alla Leone La Ferla, Borlenghi Impianti, Alluminio Agnelli, Thun, Spadafora, Dulcop e Pennelli Cinghiale), alla presenza dei rappresentanti di Poste Italiane, dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e dei vertici delle aziende omaggiate.

A portare i saluti della famiglia proprietaria e delle maestranze dell’ “unico calcificio ancora attivo in Sicilia” è stato il giovane imprenditore augustano Edoardo La Ferla, figlio dell’attuale presidente Leone, riferendosi a “tre secoli di storia che ci hanno visto attraversare cicli economici più o meno favorevoli, ma guidati sempre da pochi, semplici valori tramandati da generazioni: valorizzazione del capitale umano aziendale, responsabilità sociale verso il territorio in cui operiamo e sacrificio nel perseguire gli obiettivi aziendali, sempre nel rispetto delle regole e dei competitor“.

“Un francobollo è innanzitutto un riconoscimento all’interno del grande mosaico della memoria collettiva che il piano filatelico nazionale custodisce. Ogni anno come Mimit valorizziamo le eccellenze del nostro sistema produttivo, che si sono contraddistinte per la loro resilienza e per la capacità di innovare”, ha dichiarato il ministro Urso, aggiungendo che “sono doti preziose, ancor più in un contesto complesso come l’attuale, in cui è necessario evitare il rischio di mercati che si chiudono e saper cogliere con rapidità ed efficacia le opportunità che si manifestano”.

Il francobollo dedicato alla “Leone La Ferla” riproduce un dipinto raffigurante lo storico calcificio con stabilimento a Villasmundo, realizzato dall’artista Alessandro Russo nel 2016, con in alto a sinistra il logo aziendale e le legende “Leone La Ferla” e “Dal 1724”, insieme alla scritta “Italia” e all’indicazione tariffaria “B”, per una tiratura complessiva di 200.025 esemplari.

Le celebrazioni proseguiranno ad Augusta sabato 18 ottobre, data che segna l’apertura del 4° “Festival della storia patria augustana e non solo”, promosso dalla Società augustana di storia patria, per un evento in collaborazione con Poste Italiane e il Comune di Augusta. Nell’occasione della conferenza mattutina al palazzo di città (inizio alle ore 10,30), sarà disponibile l’annullo speciale filatelico con la dicitura “Chiusura celebrazioni III centenario fondazione Leone La Ferla da 1724”, richiesto dall’azienda per suggellare simbolicamente la conclusione delle celebrazioni del tricentenario. La postazione di Poste Italiane sarà allestita in piazza Duomo, dove dalle ore 9 alle 12,30 sarà possibile acquistare il francobollo e timbrare le corrispondenze.