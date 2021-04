Primo piano Augusta, incidente in autostrada tra due autoarticolati a ridosso della galleria Maganuco. Due feriti di

AUGUSTA – Impatto tra due autoarticolati nel tardo pomeriggio di oggi (intorno alle 18) sul tratto dell’autostrada Siracusa-Catania in direzione del capoluogo etneo poco dopo la galleria Maganuco, al km 20,800, nel territorio tra Augusta e Melilli. Il bilancio è di due feriti non gravi, entrambi i conducenti, trasportati all’ospedale di Lentini.

Il sinistro si è verificato tra un autoarticolato Peugeot e un autoarticolato Iveco, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale di Siracusa. Probabilmente il manto stradale è stato reso viscido dalla pioggia. Sul luogo dell’incidente autoambulanze del 118 in soccorso dei due feriti, uomini rispettivamente di 48 e 28 anni.

La carreggiata in direzione nord ha subito rallentamenti fino alle prime ore della sera.

(Foto di copertina: repertorio)