Augusta, ventinovenne scomparso dal 23 aprile. Attivato dalla prefettura “piano speditivo” di ricerca

AUGUSTA – [Clicca qui per leggere l’aggiornamento delle ore 12,30 sul ritrovamento] Proseguono senza sosta le ricerche del ventinovenne augustano Luca Pistritto (nella foto di copertina fornita dalla Prefettura di Siracusa, ndr), scomparso nella giornata di ieri, 23 aprile. Il giovane, avvistato l’ultima volta nelle zone del Motel Megara e dell’Hangar ieri mattina, non ha fatto ritorno a casa, motivo per cui i genitori ne hanno denunciato la scomparsa alla locale stazione dei carabinieri, che richiedono agli organi di stampa la massima diffusione della notizia.

È stato attivato dalla Prefettura di Siracusa il “piano provinciale speditivo di ricerca“, che vede il coinvolgimento della Questura, dei Comandi provinciali dei Carabinieri, della Guardia di finanza, dei Vigili del fuoco, del Servizio di protezione civile comunale, della Polizia municipale e dei volontari coordinati dal Dipartimento regionale della Protezione civile.

Si invitano i cittadini che avessero informazioni utili a contattare il 112 o il numero 0931 729111 della Prefettura di Siracusa.