Augusta, incidente in corso Sicilia: coinvolto uno scooterista

AUGUSTA – Incidente stradale per uno scooterista in corso Sicilia, questo martedì sera intorno alle 22,30, con conseguenze che non sarebbero gravi.

Per cause che saranno accertate, il giovane in sella al suo scooter, immettendosi dalla rotatoria di viale Peppino Impastato in corso Sicilia, è finito al suolo all’altezza del marciapiede che separa la strada dal piazzale adiacente all’ex campo sportivo.

Al momento della fotosegnalazione pervenuta a La Gazzetta Augustana.it, alcune persone si trovavano intorno al giovane, disteso sul marciapiede ma cosciente, in attesa dei soccorsi.

