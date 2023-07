Primo piano Augusta, al via il ripristino della barriera per il lungomare Paradiso. Lavori “urgenti” da 7 mesi di

AUGUSTA – Finalmente al via i lavori di “ricostituzione localizzata della mantella” a protezione del lungomare Paradiso (vedi foto di copertina, marzo 2023), ritenuti “urgenti” dopo le mareggiate già di fine novembre e della prima parte di febbraio, ma in attesa del cantiere dopo l’affidamento diretto, risalente al 7 marzo, a seguito di una precedente gara andata deserta.

È stata pubblicata ieri l’ordinanza di polizia municipale che vieta da questo martedì 11 luglio fino al termine dei lavori sia la circolazione che la sosta veicolare (ambo i lati) sul lungomare Paradiso, nel tratto tra il civico 55 e via Mocenigo. Per consentire ai residenti di rientrare a casa, viene istituito il doppio senso di circolazione sul lungomare Paradiso tra il civico 55 e via Muscatello, inoltre su via Amato nel tratto tra il lungomare Paradiso e via Caracciolo.

I lavori saranno eseguiti da una società di Caltagirone (Catania), che ha offerto un ribasso del 16,69 per cento rispetto al quadro economico del progetto definitivo-esecutivo approvato dalla giunta l’1 dicembre, e pertanto costeranno 48mila 377 euro (Iva compresa), risorse prenotate nel bilancio comunale.