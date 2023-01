Primo piano Augusta, incidente mortale tra tir e furgone sulla statale 114 di

AUGUSTA – Incidente stradale con un morto e un ferito stamani al km 6 della statale 114, al confine tra i territori di Augusta e Carlentini. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante e un furgone, con il conducente di quest’ultimo che procedeva in direzione Agnone Bagni ad avere la peggio.

L’uomo, già deceduto all’arrivo dei soccorsi, è un 59enne residente nel comune etneo di Misterbianco. Sul posto si sono succeduti le ambulanze con il personale sanitario del “118“, i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini e i carabinieri del nucleo radiomobile di Augusta, oltre all’elisoccorso dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania (nella foto di repertorio in copertina).

La strada statale 114dir “Della Costa Saracena” è stata per alcune ore provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni. È intervenuto il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione.