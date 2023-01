Eventi Augusta, scuola, al via open day pomeridiano del “Ruiz” con visita ai laboratori di

AUGUSTA – Si terrà questo venerdì 13 gennaio, nel pomeriggio, il secondo open day dell’Istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz”. Riapre le porte, dopo il successo di partecipazione dello scorso 18 dicembre (vedi foto di copertina), la sede della scuola in via Catania, guidata dalla dirigente scolastica Maria Concetta Castorina, per accogliere gli studenti delle scuole medie del territorio che sono chiamati a scegliere la scuola superiore entro gennaio.

Oggi, dalle ore 15 alle 19, docenti e alunni del Liceo scientifico delle scienze applicate, dell’Istituto tecnico settore Economico, del Liceo Quadriennale delle scienze applicate e dell’Istituto tecnico settore Tecnologico presenteranno i percorsi formativi e soprattutto le attività laboratoriali che contraddistinguono i rispettivi indirizzi, attraverso il primo dei tre “Open lab” previsti. I prossimi si svolgeranno venerdì 20 e venerdì 27 gennaio, sempre in orario pomeridiano, dalle ore 15 alle 18.

“Ogni articolazione al “Ruiz” ha infatti la sua storia e la sua identità culturale e formativa, ma l’obiettivo comune dell’Istituto – si legge nella nota della scuola – rimane la realizzazione di progetti di apprendimento che sappiano coniugare conoscenze e competenze, che sappiano rendere gli studenti protagonisti e soggetti attivi del percorso educativo“.

“Il “Ruiz” – afferma la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina – è una istituzione formativa storica che negli ultimi decenni si è rinnovata profondamente, affrontando le sfide di un mondo in continuo cambiamento, introducendo nuove discipline, come la robotica, e nuove metodologie basate sull’approccio esperienziale. L’Istituto offre agli studenti l’opportunità di valorizzare e sviluppare le proprie attitudini e potenzialità, motivandoli allo studio e suscitando curiosità e interesse per la cultura, declinata in tutti i suoi ambiti. Al centro del suo progetto didattico-pedagogico ci sono da sempre la promozione della crescita culturale degli studenti e della loro capacità di misurarsi con la complessità, l’educazione alla responsabilità e alla cittadinanza consapevole, la formazione di un adeguato metodo di studio e degli strumenti cognitivi necessari per affrontare con sicurezza gli studi universitari o il mondo del lavoro“.

“Un altro punto di forza del “Ruiz” è quello di essere una scuola aperta dove gli studenti possono partecipare anche alle numerose attività pomeridiane e approfondire la loro preparazione a 360 gradi“, come sottolinea la docente referente per le attività di orientamento Tania Rizzotti.

Tra le iniziative proposte ci sono: i corsi di lingua straniera, che offrono la possibilità di ottenere certificazioni qualificanti, la patente europea Icdl per il computer, il patentino della Robotica e dei droni, i laboratori teatrali e musicali, i progetti extracurriculari di approfondimento che spaziano dalla matematica alla scrittura creativa, le numerose attività sportive gratuite, dall’orienteering al calisthenics, gli Erasmus, i percorsi per le competenze trasversali e per l‘orientamento gestiti dall’Istituto attraverso progetti che mirano alla crescita culturale degli studenti, in collaborazione con enti autorevoli del territorio.