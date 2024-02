Primo piano Augusta, incidente stradale con auto cappottata nei pressi dell’Hangar di

AUGUSTA – Tanta paura ma, per fortuna, non ci sarebbero feriti gravi a seguito di un incidente stradale particolarmente violento.

Il sinistro, verificatosi intorno alle ore 14 in contrada Costa Pisone, ha coinvolto due autovetture. Una si è ribaltata sul tetto.

Alcuni operatori del servizio di igiene urbana hanno prestato i primi soccorsi, segnalando l’incidente agli altri veicoli in transito nel tratto in prossimità del cancello di accesso al parco dello storico Hangar per dirigibili.