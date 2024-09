Primo piano Augusta, liceo “Megara”, la lettera di inizio anno del nuovo dirigente scolastico di

AUGUSTA – Il catanese Gianluca Rapisarda, 50 anni, si è insediato stamani quale nuovo dirigente scolastico dello storico Liceo “Megara” di Augusta. Nel passato anno scolastico ha guidato, al suo primo incarico di preside, il Convitto nazionale “Piazzi” di Sondrio.

Prende il posto del dirigente uscente Renato Santoro, andato a dirigere l’Iis di Palazzolo Acreide e che ha salutato nei giorni scorsi il personale della scuola con il quale ha condiviso gli ultimi sei anni.

Il nuovo ds Rapisarda, persona non vedente, ha trasmesso una lettera in occasione del suo insediamento, indirizzata alla comunità scolastica del “Megara”, che pubblichiamo integralmente qui di seguito.

“In occasione del mio insediamento in qualità di dirigente scolastico del Liceo “Megara” di Augusta, desidero rivolgere il mio saluto agli alunni, alle loro famiglie, ai docenti, al direttore dei servizi generali amministrativi, al personale Ata, all’intera comunità scolastica e a tutti gli interlocutori delle differenti realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio di Augusta che collaborano con la scuola per contribuire al suo funzionamento e alla crescita educativa dei nostri ragazzi.

Alle studentesse ed agli studenti auguro un anno scolastico stimolante, ricco di successi, di gioia e entusiasmo nel socializzare e nell’apprendere. Il Liceo “Megara” sia per voi sempre più spazio aperto di cultura e competenza, presidio di legalità e di educazione alla cittadinanza e luogo sano di svago e divertimento.

Alle professoresse e ai professori auguro sinceramente di poter raggiungere il massimo grado di soddisfazione professionale continuando a portare il maggior numero possibile di studenti al successo scolastico. Non stancatevi mai di instaurare un dialogo educativo sereno con i discenti, di sperimentare sempre nuove tecniche e metodologie didattiche adatte alla nuova società digitale e di aggiornare continuamente il bagaglio delle vostre conoscenze disciplinari e competenze pedagogiche.

L’augurio di una solida collaborazione professionale va al Dsga e al personale Ata di cui ho avuto già modo di apprezzare la competenza e ai quali rivolgo la promessa di consolidare una comunità professionale serena ed efficiente.

Un augurio particolare ai genitori, affinché siano guidati da uno spirito di corresponsabilità rispetto al comune obiettivo dell’educazione e della formazione dei loro figli.

Alle Istituzioni del territorio rivolgo un augurio che è insieme un invito ad operare con convinzione e determinazione per il miglioramento dell’offerta formativa del Liceo “Megara”, creando un clima sereno di fattiva sinergia tra tutte le componenti della comunità augustana che, secondo il proprio ruolo e in base alle proprie competenze, sono chiamate a dare il loro contributo attivo per realizzare lo scopo principale della nostra istituzione: il successo formativo delle alunne e degli alunni che a noi sono affidati“.