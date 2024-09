Primo piano Brucoli, 1ª sagra del pesce, serata conclusiva con i Replay in concerto di

AUGUSTA – Si concluderà questa domenica sera la “1ª sagra del pesce di Brucoli borgo marinaro“. Ultima occasione per fruire dei servizi degli stand dedicati al prodotto ittico in piazza del Castello, dopo il sabato dei seminari sulla comunicazione sociale e sulla promozione turistica per il borgo, sotto l’ombraia di piazza Belvedere.

Non mancheranno gli artisti di strada lungo via Libertà e soprattutto la musica di qualità sul palco degli spettacoli della “Augusta d’estate”, con la scenografia del Castello aragonese.

Se il sabato sera si è presa la scena l’accademia musicale Yap del compianto Marcello Giordani, questa domenica sera è dei Replay, apprezzata tribute band ufficiale dei Pooh, che salirà sul palco alle ore 21.

Il concerto sarà preceduto da una breve cerimonia di chiusura, alle ore 20,30, condotta dal giornalista Pippo Cascio e con consegna delle targhe da parte dell’organizzazione della sagra.

La ‘tre giorni’ di promozione turistica e valorizzazione del territorio è organizzata dalla “Associazione culturale siciliana” in collaborazione con l’assessorato comunale al borgo e vede il patrocinio del Comune, con l’inserimento nel cartellone “Augusta d’estate”, e il sostegno della Regione.