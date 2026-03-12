Primo piano Augusta, incidente tra suv e scooter davanti a “Los Amigos”: ferito giovane centauro di

AUGUSTA – Un incidente stradale si è verificato stamani ad Augusta, intorno alle 11, nella strada compresa tra il locale “Los Amigos” e la stazione di servizio Lukoil, all’altezza del bar-tabaccheria. Nello scontro sono rimasti coinvolti un suv Mercedes GLC Coupé e uno scooter a ruota alta.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi e gli accertamenti del caso, il conducente del suv, non residente ad Augusta, stava percorrendo trasversalmente il tratto stradale provenendo dall’area della Lukoil per raggiungere il piazzale del bar-tabaccheria. In quel momento, alla sua destra, sopraggiungeva lo scooter guidato da un giovane augustano con il quale è avvenuto l’impatto.

La collisione sarebbe stata piuttosto violenta, come emerge dai danni ai due veicoli, con il suv fortemente lesionato nel parabrezza. Nonostante la dinamica dell’incidente, conseguenze più gravi sono state evitate grazie al fatto che il giovane alla guida dello scooter indossava regolarmente il casco.

Il conducente del ciclomotore è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Lentini, dove gli è stata riscontrata una frattura a un arto inferiore. Il conducente dell’autovettura, invece, non avrebbe riportato lesioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Augusta, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e verificare eventuali infrazioni del codice della strada.