Augusta, torna la Notte nazionale del liceo classico: il “Megara” apre alla città il 27 marzo

AUGUSTA – Anche quest’anno il Liceo classico “Megara” aderisce alla Notte nazionale del liceo classico, giunta alla dodicesima edizione, una delle iniziative più diffuse in Italia dedicate alla valorizzazione degli studi classici. L’appuntamento è fissato per venerdì 27 marzo, dalle ore 18 fino alla mezzanotte, nell’auditorium comunale “Giuseppe Amato” (anche detto teatro comunale) alla cittadella degli studi.

La manifestazione coinvolgerà circa 350 licei classici in tutta Italia che, in contemporanea, apriranno le porte alla cittadinanza con eventi, letture, performance e momenti culturali dedicati al patrimonio della cultura classica. Il tema scelto per l’edizione 2026 è “Homo sum…“, un invito a riflettere sul significato dell’humanitas nel mondo contemporaneo.

L’iniziativa, ideata dal docente e ricercatore di filologia classica Rocco Schembra, acese, è promossa dall’associazione “Temenos – Recinto classico” e sostenuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito insieme a numerose istituzioni accademiche e culturali. Tra le novità dell’edizione di quest’anno figura anche il partenariato con la testata giornalistica Tgr Rai, che contribuirà alla diffusione e alla promozione della manifestazione su scala nazionale.

Ad Augusta l’organizzazione dell’evento è curata dalla docente referente Zaira Lipari insieme a un gruppo consolidato di docenti del liceo, impegnati nella preparazione delle attività che vedranno protagonisti gli studenti del “Megara”.

Per la dirigente scolastica Fabrizia Ferrante, al suo primo anno alla guida dell’istituto augustano, la partecipazione alla manifestazione rappresenta un momento importante di apertura della scuola al territorio e di valorizzazione del percorso formativo del liceo classico.

La serata offrirà alla cittadinanza un’occasione per avvicinarsi al mondo della cultura classica attraverso spettacoli, letture, musica e performance preparate dagli studenti, confermando anche quest’anno il Liceo “Megara” tra i protagonisti della rete nazionale dei licei classici che partecipano alla manifestazione.

(Nella foto di repertorio in copertina: Notte nazionale del liceo classico del “Megara”, edizione 2025)