Primo piano Augusta, installati i 13 hotspot wi-fi gratuiti comunali. Ecco la mappa di

AUGUSTA – Sono stati installati tutti i tredici punti di accesso (hotspot) per la rete wi-fi pubblica e gratuita nel territorio di Augusta, previsti nel progetto aggiornato del Comune assegnatario di un voucher di 15mila euro grazie al bando della Commissione europea chiamato “WiFi4EU“.

Con l’apposizione dei cartelli informativi nelle aree coperte dalle nuove antenne, ieri l’altro, si è concluso un lungo iter a cavallo delle due amministrazioni comunali, dalla partecipazione al bando e dal capitolato di gara per fornitura e installazione di “hotspot wi-fi gratuiti” predisposti dall’amministrazione precedente, alla procedura di affidamento fino alla definitiva assegnazione del servizio per 36 mesi alla società catanese Mandarin (tra quelle registrate nell’apposito portale della Commissione europea) a cura dell’amministrazione attuale. Principale onere a carico del Comune, la messa a disposizione nei siti individuati di appositi punti di prelievo di energia elettrica.

Allo scopo di rendere nota a cittadini e turisti l’ubicazione degli hotspot, è stata predisposta, da personale del 2° servizio del settore Patrimonio e Servizi informatici, una mappa interattiva (clicca qui per visualizzare la mappa).

“Sono contento di aver rispettato l’impegno preso con i cittadini di portare a compimento il progetto entro l’estate – afferma Rosario Sicari, assessore all’Informatizzazione e Innovazione tecnologica – dal momento che molti hotspot si trovano in aree pubbliche particolarmente frequentate in questa stagione, come la località Faro S. Croce, Brucoli ed Agnone Bagni ed ancora piazza Fontana (nella foto di copertina, ndr) e piazza Castello ad Augusta, teatro di numerosi eventi nell’ambito del programma “Augusta d’estate 2021” voluto da questa amministrazione comunale. L’auspicio mio personale è che tale dotazione attiri quanti più utenti possibili a vivere anche la nostra biblioteca comunale, anch’essa dotata di wi-fi gratuito“.

“Sicuramente, senza il costante impegno del personale del Comune che ha seguito insieme a me l’intero progetto, non sarebbe stato possibile traguardare l’ultimazione dei lavori nei tempi che avevo promesso. A loro quindi, va il mio grazie. Adesso, con più energie, possiamo dedicarci al completamento di altri progetti che stiamo portando avanti, a partire – annuncia Sicari – dal nuovo sito internet del Comune e dei nuovi servizi online ad esso correlati“.