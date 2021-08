Primo piano Canoa, bronzo del k2 juniores femminile augustano al campionato italiano di Revine Lago di

AUGUSTA – Medaglia di bronzo per due giovani canoiste augustane al campionato italiano di società per categorie ragazzi, junior e senior, svolto nel weekend del 24 e 25 luglio sul lago Santa Maria, suddiviso tra i comuni di Revine Lago e Tarzo in provincia di Treviso. Quasi cinquecento atleti, appartenenti a cinquanta società, in acqua per l’assegnazione del titolo italiano di società oltre che del Trofeo delle Regioni, in una manifestazione che ha rappresentato l’ultimo passaggio nazionale prima dei campionati italiani assoluti che si terranno all’Idroscalo di Milano dal 27 al 29 agosto.

Nella finale juniores femminile del K2 500 metri, sono salite sul podio Giorgia Blandino e Giulia Contento (nella foto di copertina, ndr), in gara per la Polisportiva Rari 86 Augusta, tagliando il traguardo con il terzo tempo di 1’58″22, a soli due secondi dall’oro.

Grazie anche agli altri risultati degli atleti allenati dal coach Giuseppe Amara, la società biancorossa si è classificata al 31° posto sulle 50 partecipanti. Si segnalano l’ottavo posto nella finale K2 juniores maschile ottenuto da Giulio Amara e Giulio Blandino, e il nono posto per la stessa Giulia Contento nella finale K1 juniores femminile.

Sul lago Santa Maria si sono disputate anche le gare del Trofeo delle Regioni, con le rappresentative regionali sulle barche ammiraglie K4, sulla distanza olimpica dei 500 metri. La Sicilia ha presentato tre imbarcazioni nelle categorie ragazzi, junior e senior, e si è classificata al 9° posto.

Qui di seguito i risultati, con atleti augustani coinvolti: K4 ragazzi composto da Amara (Rari 86 Augusta), Alaimo A., Montefusco e Volpe (Trinacria Palermo) al 5° posto; K4 junior composto da Amara, Blandino, Fisichella (Rari 86 Augusta), Alaimo M. (Trinacria Palermo) all’8° posto; K4 senior composto da Alaimo M., Musso, Moceo (Trinacria Palermo), Blandino (Rari 86 Augusta) al 9° posto.