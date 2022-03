Primo piano Augusta, installati i primi cestini per differenziare negli spazi pubblici. Grazie a progetto Rotary di

AUGUSTA – “Facciamo la differenza – Differenziare è cultura civica”. È questo il nome del progetto del Rotary club Augusta, che ha consentito di fornire al Comune di Augusta i primi cestini per poter differenziare i rifiuti negli spazi pubblici, e segnatamente in quattro piazze della città.

Si tratta di quattro tris di cestini, per plastica, vetro e carta, in lamiera d’acciaio zincato, che sono stati installati dalla squadra lavori comunale in piazza Duomo nel centro storico, nelle piazze Fontana e Unità d’Italia alla Borgata e in piazza Castello a Brucoli (vedi collage di copertina).

Sono stati donati al Comune appunto dal Rotary cittadino, che ha usufruito di un co-finanziamento del Distretto Rotary 2110 di Sicilia e Malta, guidato dal governatore palermitano Gaetano De Bernardis.

Nella sobria cerimonia simbolica di consegna tenuta ieri pomeriggio in piazza Duomo per esporre il progetto ai rappresentanti della stampa, sono intervenuti il presidente del Rotary club Augusta, Pietro Forestiere e il sindaco Giuseppe Di Mare. Hanno presenziato per il Rotary anche il governatore distrettuale designato Giuseppe Pitari, il co-segretario e il prefetto di club, rispettivamente Francesco Messina e Gaetanella Bruno, e diversi soci. Per l’amministrazione comunale, oltre al primo cittadino che ha ringraziato il club di servizio perché “questa sinergia con il Rotary ci aiuta a divulgare quella cultura legata alla gestione del rifiuto“, anche l’assessore alla Transizione ecologica Concetto Cannavà e il vicepresidente del consiglio comunale Biagio Tribulato.

Forestiere ha anticipato che il progetto prevede, nel mese prossimo, la donazione agli istituti comprensivi “Orso Mario Corbino” e “Salvatore Todaro”, “aderenti a questo progetto pilota“, cinquanta tris di cestini in cartone ondulato con coperchio fermasacco.

Differenziare correttamente i rifiuti, e in particolare ridurre la frazione indifferenziata è tornato tema prioritario nell’agenda di governo di Regione ed enti locali, quando lo scorso settembre il sistema dei rifiuti è entrato nuovamente in crisi per la saturazione della discarica di contrada Coda Volpe, in territorio di Lentini, che interessa circa 150 comuni della Sicilia orientale.